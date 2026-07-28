Khách qua sân bay vượt 76 triệu lượt, sân bay Long Thành được kỳ vọng tạo cú hích mới

Cục Hàng không Việt Nam vừa có thống kê, lũy kế 7 tháng của năm nay, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 76 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế đạt gần 30 triệu lượt (tăng hơn 11%), khách nội địa đạt hơn 46 triệu lượt (tăng hơn 4%). Sản lượng vận chuyển hàng hóa của các hãng đạt gần 267.000 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng qua, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển gần 35 triệu khách, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 11 triệu lượt (tăng 1%), khách nội địa đạt hơn 23 triệu lượt (tăng hơn 4%).

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Tính riêng trong tháng 7, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 11 triệu lượt, tăng hơn 3% so với tháng 6/2026. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 4 triệu lượt, tăng 2%, khách nội địa đạt hơn 7 triệu lượt, tăng hơn 4%.

Lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong tháng 7 đạt hơn 162 nghìn tấn, tăng 2% so với tháng 6/2026.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 5 triệu khách trong tháng 7, tăng hơn 3% so với tháng 6/2026. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1 triệu lượt (tăng 2%), khách nội địa đạt gần 4 triệu lượt (tăng hơn 4%).

Để duy trì đà tăng trưởng, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục tăng năng lực vận tải, tối ưu khai thác hạ tầng và thúc đẩy các dự án sân bay trọng điểm, hướng tới mục tiêu phục vụ 94 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa trong năm 2026, tăng lần lượt 13% và 9,3% so với năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ nâng cao năng lực điều phối lượt, cất hạ cánh, tối ưu hạ tầng khai thác và giám sát chặt hoạt động của các hãng hàng không nhằm bảo đảm an toàn, ổn định; hỗ trợ các hãng bổ sung đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác, tăng tải trên các đường bay, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam làm việc với nhà chức trách hàng không các nước để mở rộng điều kiện khai thác quốc tế; chủ động ứng phó biến động kinh tế, địa chính trị và giá nhiên liệu nhằm giảm tác động đến thị trường hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch và dự án trọng điểm, rà soát quy hoạch chi tiết các cảng hàng không; phối hợp chuẩn bị đưa Sân bay Liên Khương và sân bay Cà Mau hoạt động trở lại sau nâng cấp, đồng thời đưa các Cảng hàng không mới như Long Thành (sân bay Long Thành) và Quảng Trị vào khai thác.