Khai mở dư địa phát triển kinh tế mới, xã Vu Gia của TP Đà Nẵng quyết tâm nâng cao thu nhập cho người dân

Xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, nâng cao đời sống người dân

Ông Lê Phan Minh – Chủ tịch UBND xã Vu Gia cho biết: Sau hợp nhất, xã Vu Gia xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thành các tiêu chí mà phải hướng đến mục tiêu cao hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển nông thôn bền vững, gắn với quá trình đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cơ sở hạ tầng được xã Vu Gia tập trung đầu tư ngày càng hoàn thiện, tạo động lực cho địa phương phát triển toàn diện. Ảnh: T.H.

Nhờ triển khai quyết liệt các Chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn trên địa bàn từng bước đổi thay. Kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hữu cơ, sinh thái, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Cùng với phát triển kinh tế, địa phương luôn chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để phát triển bền vững.

Theo rà soát thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đến nay xã Vu Gia đã hoàn thành 7/10 tiêu chí, gồm hạ tầng kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục, y tế; giảm nghèo và an sinh xã hội; đào tạo nguồn nhân lực; môi trường và cảnh quan nông thôn; tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công.

Ba tiêu chí còn lại gồm quy hoạch, phát triển kinh tế nông thôn và khoa học công nghệ, chuyển đổi số đang được địa phương tập trung nguồn lực để hoàn thiện.

Mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái đang mở ra sinh kế mới cho người dân vùng ven sông Vu Gia, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Đối với công tác giảm nghèo, kết quả đạt được cũng rất tích cực. Hiện toàn xã còn 65 hộ nghèo, chiếm 0,97%, trong khi hộ cận nghèo còn 169 hộ, chiếm 2,51%. Đáng chú ý, 100% hộ nghèo còn lại đều thuộc diện không còn khả năng lao động.

Các chính sách hỗ trợ như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí, hỗ trợ cải thiện mức sống... được triển khai đầy đủ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Ông Minh cho biết thêm, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2027 đạt chuẩn xã nông thôn mới, tiến tới năm 2029 đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại, tạo nền tảng để phát triển toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, xã Vu Gia còn coi phát triển kinh tế nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được xác định là một trong những động lực quan trọng.

Đến nay, địa phương đã có 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao gồm dầu mè Xuân Hương và rượu Hồng Lộc Tửu. Những sản phẩm này không chỉ từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Vườn nho trĩu quả đầu mùa của gia đình bà Võ Thị Xem ở xã Vu Gia, TP Đà Nẵng. Ảnh: L.H.

Trong giai đoạn 2026-2030, xã đặt mục tiêu phát triển thêm từ 10 - 15 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tập trung vào các sản phẩm có lợi thế như gạo lứt, dầu phụng, bánh tráng, thịt heo ngâm mắm, lươn, tương ớt, cải muối chua, các sản phẩm mỹ nghệ...

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương sẽ tăng cường hỗ trợ các chủ thể về kỹ thuật sản xuất, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế bao bì, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nhằm hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Phát huy dư địa sau hợp nhất, mở rộng không gian phát triển

Ông Lê Phan Minh – Chủ tịch UBND xã Vu Gia cho biết, sau hợp nhất, địa phương có nhiều lợi thế mới về quỹ đất, nguồn lực và không gian phát triển. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Nông nghiệp tiếp tục được xác định là nền tảng nhưng sẽ chuyển mạnh sang sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn với chuỗi giá trị.

Xã Vu Gia, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2027 đạt chuẩn xã nông thôn mới, tiến tới năm 2029 đạt chuẩn xã nông thôn mới hiện đại. Ảnh: T.H.

Hiện toàn xã có hơn 1.471 ha đất sản xuất, trong đó gần 789 ha lúa nước với hệ thống thủy lợi được đầu tư khá đồng bộ. Các hợp tác xã đang phát huy hiệu quả vai trò liên kết sản xuất với khoảng 464 ha lúa và 40 ha đậu xanh được triển khai theo chuỗi liên kết, góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Ngoài diện tích cây lương thực, địa phương còn phát triển hàng trăm héc-ta cây ăn quả, cây màu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một trong những điểm nhấn trong định hướng phát triển nông nghiệp là bảo tồn và phát huy giá trị giống lúa Can - giống lúa bản địa thích nghi tốt với điều kiện vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn. Trong năm 2026, địa phương sẽ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất giống lúa Can, hướng đến xây dựng thương hiệu riêng và phát triển thành sản phẩm OCOP đặc trưng.

Song song với phát triển nông nghiệp, xã đang đẩy nhanh quy hoạch các khu chức năng, trong đó có cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

Ở lĩnh vực du lịch, xã định hướng phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp như cánh đồng hoa hướng dương, vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại thôn Mỹ Hảo, vườn cây ăn quả ở thôn Gia Huệ và khai thác cảnh quan ven sông để phát triển du lịch cộng đồng.

Khai mở dư địa phát triển kinh tế mới, xã Vu Gia của TP Đà Nẵng tập trung nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: T.H.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Vu Gia đang tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch để tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Địa phương sẽ quy hoạch đồng bộ các khu quảng trường, công viên trung tâm, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hệ thống trụ sở hành chính, quỹ đất quốc phòng, y tế và các công trình hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, tuyến đường ĐH17 ven sông được xác định là trục động lực quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối liên vùng, tạo điều kiện hình thành các khu kinh tế trọng điểm, phát triển thương mại, dịch vụ và từng bước hình thành trung tâm đô thị của xã trong tương lai.

“Với những kết quả đạt được sau hợp nhất cùng chiến lược phát triển rõ ràng, xã Vu Gia đang từng bước khẳng định quyết tâm xây dựng một vùng nông thôn mới hiện đại, phát huy hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực phía Tây TP Đà Nẵng trong những năm tới...”, ông Lê Phan Minh – Chủ tịch UBND xã Vu Gia cho hay.