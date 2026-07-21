Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm thông xe các tuyến đường sạt lở

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian qua nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông và kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại.

Tuy nhiên, mưa lớn đã gây hư hỏng nghiêm trọng kết cấu hạ tầng đường bộ tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc.

Vì vậy, việc nhanh chóng khôi phục giao thông, bảo đảm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai cũng như nhu cầu đi lại của người dân là nhiệm vụ cấp bách.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Cục Đường bộ

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ I và các Sở Xây dựng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Cùng đó, tập trung nguồn lực để sớm thông xe tại các vị trí còn tắc đường hoặc chỉ lưu thông một làn, đồng thời hoàn thiện hệ thống báo hiệu, công trình an toàn giao thông và khắc phục các hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

Đối với Ban Quản lý dự án 2, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư và thiết bị để khắc phục các vị trí bị ảnh hưởng trên quốc lộ 32, quốc lộ 279 và các đoạn tuyến thuộc phạm vi dự án nhằm sớm bảo đảm giao thông.

Trong khi đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ theo phương thức PPP được yêu cầu chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng, rà soát phương án phòng, chống thiên tai và kịp thời báo cáo tình hình để phối hợp xử lý khi có sự cố phát sinh.