Khang Điền bán công ty con giữa lúc doanh thu giảm sâu, tồn kho vượt 29.000 tỷ đồng

Khang Điền chuyển nhượng công ty con

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) vừa công bố nghị quyết liên quan đến kế hoạch chuyển nhượng phần vốn góp tại một công ty con, với tổng giá trị giao dịch hơn 1.743 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp chấp thuận để Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới.

Theo nội dung được công bố, giá trị chuyển nhượng của thương vụ là 1.743,2 tỷ đồng và dự kiến hoàn tất muộn nhất trong quý III/2026.

Giao dịch này được triển khai trên cơ sở đề xuất từ Công ty Quốc tế - đơn vị hiện quản lý phần vốn góp của Khang Điền tại Công ty Bình Trưng. Trong cơ cấu sở hữu của Khang Điền, Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới là công ty con được sở hữu gián tiếp.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2023, Khang Điền đã thông qua chủ trương phối hợp với Công ty Tư vấn Quốc Tế để Công ty Bình Trưng thành lập Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới.

Doanh nghiệp này được thành lập với vốn điều lệ 3.390 tỷ đồng, trong đó Công ty Bình Trưng nắm giữ 99,9% vốn. Nguồn vốn góp chủ yếu được hình thành từ quyền sử dụng đất thuộc dự án khu nhà ở có diện tích khoảng 57.700 m² tại phường Bình Trưng Đông (TP.HCM).

Với việc chuyển nhượng 51% vốn điều lệ tại Công ty Bình Trưng Mới, Khang Điền sẽ không còn nắm quyền chi phối đối với doanh nghiệp sở hữu dự án khu nhà ở rộng 57.700 m² nêu trên.

Doanh thu bất động sản giảm hơn 62%, lợi nhuận tăng nhờ khoản thu nhập bất thường

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Khang Điền đạt 281,4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm khoảng 60% so với mức 709,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng giảm tương ứng về 98,5 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp 182,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của Khang Điền tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt khoảng 65%.

Cơ cấu doanh thu cho thấy, nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với 264,6 tỷ đồng, chiếm khoảng 94% tổng doanh thu. Tuy nhiên, khoản doanh thu này đã giảm hơn 62% so với cùng kỳ năm 2025, khi doanh nghiệp ghi nhận tới 703 tỷ đồng từ bàn giao và chuyển nhượng bất động sản.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ đạt 12,8 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu cho thuê cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, đạt gần 3,9 tỷ đồng, tăng 78% so với quý I/2025.

Ở mảng tài chính, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 19,6 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính được tiết giảm xuống còn 17,3 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 47,8 tỷ đồng của quý I/2025.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 36,1 tỷ đồng và 60 tỷ đồng. Riêng chi phí quản lý tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, động lực chính giúp lợi nhuận của Khang Điền tăng trưởng mạnh đến từ khoản thu nhập khác. Trong quý I, doanh nghiệp ghi nhận 290,5 tỷ đồng thu nhập khác, gấp hơn 33 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận khác đạt 279,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận khoản lỗ gần 5 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận bất thường này, lợi nhuận trước thuế của Khang Điền đạt 355,7 tỷ đồng, tăng hơn 127% so với mức 156,6 tỷ đồng của quý I/2025; kết quả KDH báo lãi ròng 327 tỷ đồng, tăng gần 176% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 281,4 tỷ đồng, tăng hơn 130%.

Tồn kho vượt 29.000 tỷ đồng, chiếm 73% tổng tài sản

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của Khang Điền đạt 39.862 tỷ đồng, tăng 5.788 tỷ đồng, tương đương gần 17% so với thời điểm cuối năm 2025.

Động lực tăng trưởng tài sản chủ yếu đến từ hàng tồn kho và lượng tiền mặt gia tăng.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.614 tỷ đồng, tăng hơn 1.070 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Điểm đáng chú ý nhất là quy mô hàng tồn kho ở mức 29.126 tỷ đồng, tăng gần 5.866 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Riêng khoản mục này hiện chiếm khoảng 73% tổng tài sản của Khang Điền.

Trong cơ cấu tồn kho, dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị gần 8.925 tỷ đồng, tăng khoảng 244 tỷ đồng so với cuối năm trước. Đáng chú ý, dự án An Lập - Bình Trưng Đông lần đầu ghi nhận giá trị tồn kho hơn 5.445 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các dự án Bình Trưng - Bình Trưng Đông, Đoàn Nguyên - Bình Trưng Đông và Khang Phúc - Khu dân cư Bình Hưng 11A lần lượt ghi nhận giá trị dở dang khoảng 4.887 tỷ đồng, 3.446 tỷ đồng và 2.067 tỷ đồng. Ngoài ra, Khang Điền còn đang phân bổ nguồn lực vào nhiều dự án khác với tổng giá trị hơn 1.469 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhiều dự án trong số này đã được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng.

Bên cạnh quỹ hàng tồn kho lớn, Khang Điền còn ghi nhận 1.844 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm cuối quý I/2026, tăng hơn 109 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản mục này gần như tập trung toàn bộ tại dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng với giá trị lũy kế hơn 1.842 tỷ đồng, chiếm trên 99% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp. Phần còn lại là các hạng mục khác với giá trị không đáng kể.

Đáng chú ý, quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng cũng đã được thế chấp để bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng.

Nợ vay tăng thêm hơn 5.200 tỷ đồng sau một quý

Tổng nợ phải trả của Khang Điền tăng mạnh từ 12.910 tỷ đồng lên 18.338 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 42%.

Đáng chú ý nhất là khoản vay tài chính. Tại ngày 31/3/2026, vay ngắn hạn đạt 1.952 tỷ đồng, tăng khoảng 150 tỷ đồng; vay dài hạn đạt 13.396 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay tài chính của Khang Điền ở mức 15.347 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 5.200 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Tính đến cuối quý I/2026, vốn chủ sở hữu của Khang Điền đạt 21.525 tỷ đồng, tăng hơn 360 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 3.877 tỷ đồng; Lợi ích cổ đông không kiểm soát đạt 2.719 tỷ đồng.