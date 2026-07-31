Khánh Hòa chú trọng phát triển nhà ở xã hội, cải thiện đời sống vật chất cho người lao động

Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham quan nhà máy tại cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh). Ảnh: H.Q

Tại buổi đối thoại, công nhân đã thẳng thắn nêu gần 30 ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề thiết thực như: Đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm; an sinh xã hội cho lao động thu nhập thấp (nhà ở cho thuê, nhà trẻ, siêu thị, khu văn hóa - thể thao). Nhiều ý kiến cũng quan tâm đến tác động của chuyển đổi số và việc giám sát thực thi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Lắng nghe tâm tư của người lao động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà đã chỉ đạo các sở, ngành trực tiếp giải đáp cặn kẽ. Đối với các vấn đề cần thời gian, ông yêu cầu khẩn trương rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới Khánh Hòa sẽ đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần để người lao động an tâm sản xuất.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao 100 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng và sản phẩm nước yến Sunsanest (do công ty Yến sào Khánh Hoà sản xuất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HQ

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 100 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng và sản phẩm nước yến Sunsanest (do công ty Yến sào Khánh Hoà sản xuất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đến thăm quan khu vực nhà máy chế biến nguyên liệu của Công ty yến sào Khánh Hòa. Ảnh: HQ

Sau hội nghị đối thoại, đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham dự “Bữa cơm công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức tại Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa (Cụm Công nghiệp Sông Cầu), thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.