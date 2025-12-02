Nhịp sống miền Trung

Khánh Hòa: Chuẩn bị thông xe một làn trên đèo Khánh Lê

Công Tâm
02/12/2025 16:05 GMT +7
Những ngày qua các đơn vị đã huy động các lực lượng và phương tiện ngày đêm khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 2/12, đại diện Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa (đơn vị bảo trì đường) cho biết đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện ngày đêm khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh).

Theo đó, đơn vị đã huy động hơn 30 phương tiện và 40 công nhân, chia thành 3 mũi thi công, phối hợp với lực lượng hỗ trợ để xử lý sạt lở ngày đêm. Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày 5/12 sẽ thông xe một làn trên đèo Khánh Lê. Hiện tại các lực lượng vẫn đang tiếp tục phá đá đoạn Km 44 + 410 sau đó sẽ thực hiện dọn dẹp, sau khi xử lý điểm trên sẽ còn lại 5 điểm bị sạt lở.

Các lực lượng và phương tiện ngày đêm khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa.

Đèo Khánh Lê dài 33km, là một trong những cung đường đèo đẹp và ấn tượng nhất trên quốc lộ 27C, nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Đây là con đèo cao nhất trên tuyến, thuộc dãy Trường Sơn Nam, nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ và khí hậu thay đổi rõ rệt theo độ cao.

Tuy nhiên, tuyến đèo có nhiều khúc cua tay áo, độ dốc lớn, thường xuyên xảy ra sạt lở trong mùa mưa. Gần đây nhất, ngày 16/11, đá từ đèo rơi trúng một xe khách, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và các tuyến đường khác do mưa lũ.

Sở Xây dựng Khánh Hòa trước đó đã cấm các phương tiện lưu thông lên QL 27C (đèo Khánh Lê) và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

