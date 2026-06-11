Tại TP. Hải Phòng, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các doanh nghiệp được vinh danh tại Hải Phòng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tôn vinh 86 doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, trong đó trao danh hiệu TOP 10 doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho 10 doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu TOP 10 doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026 đối với 1 gương doanh nghiệp trẻ khuyết tật, với những cống hiến cho việc kiến tạo sinh kế, kết nối cộng đồng và mở thêm cơ hội để người yếu thế sống bằng chính năng lực của mình.

Công ty cổ phần CamLam Online được vinh danh.

Các doanh nghiệp do các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 điều hành đạt tổng doanh thu 4.453 tỷ đồng trong năm 2025, lợi nhuận 95,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 48,34 tỷ đồng và tạo việc làm cho 3.726 lao động. Riêng TOP 10 doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 đạt tổng doanh thu 1.886 tỷ đồng, lợi nhuận 37,31 tỷ đồng và tạo việc làm cho 729 lao động.

Các doanh nghiệp ở Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm.

Năm nay, Khánh Hòa có 6 doanh nghiệp được vinh danh gồm: Công ty cổ phần CamLam Online, Công ty TNHH Thương mại và du lịch An Sinh, Công ty Luật TNHH New Key -CN Khánh Hòa, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dailyve, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiên Thịnh và Công ty TNHH thẩm mỹ Duy Tâm Dental.