Khánh Hòa: Đầu tư 50 xe buýt điện với kinh phí 200 tỷ đồng phục vụ du khách

Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang vừa tổ chức ra quân và đưa 20 xe buýt điện vào hoạt động. Trong đó, 18 xe phục vụ tuyến Nha Trang - Tuy Hòa và 2 xe phục vụ tuyến Nha Trang - Vạn Giã.

Dự kiến, cuối tháng 10/2026, công ty sẽ tiếp tục đưa thêm 30 xe buýt điện vào khai thác để thay thế hoàn toàn xe buýt dầu đang chạy trên các tuyến Nha Trang - Dốc Lết, Nha Trang - Ninh Vân, Nha Trang - Ninh Tây, Vạn Giã - Đại Lãnh và Vạn Giã - Đầm Môn. Tổng mức đầu tư 50 xe buýt điện khoảng 200 tỷ đồng.

Xe buýt Quyết Thắng đầu tư chuyển sang xe buýt điện phục vụ nhu cầu của người dân đảm bảo môi trường. Ảnh: Q.T

Theo lãnh đạo Công ty, việc đơn vị đầu tư chuyển đổi sang xe buýt điện nhằm hưởng ứng chủ trương phát triển giao thông xanh, giảm sử dụng nhiên liệu dầu diezel, góp phần hạn chế khí thải, tiếng ồn và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Với bước đi thay đổi hoàn toàn sang xe buýt điện, công ty hướng tới xây dựng hệ thống vận tải công cộng an toàn - văn minh - thân thiện, đồng hành cùng địa phương trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển giao thông bền vững.

Được biết, Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, từ kiểm kê phát thải, phát triển công trình xanh đến chuyển đổi giao thông sử dụng năng lượng sạch.

Theo đó, ở lĩnh vực giao thông, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10922/KH-UBND và Đề án “Chuyển đổi xanh giai đoạn 2024-2030”. Đến nay, xe buýt sử dụng năng lượng xanh đạt 7%, tương đương 13/189 xe, vượt chỉ tiêu 1% đặt ra cho năm 2025. Đáng chú ý, tỷ lệ xe taxi mới sử dụng năng lượng xanh đạt 81%, tương đương 1.940/2.380 xe.