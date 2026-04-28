Khánh Hòa đón 29 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 45.000 du khách

Thông tin từ ngành Du lịch Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 29 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 45.701 du khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm 18 chuyến. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Theo đó, ngày 28/4, Khánh Hòa chào đón hai chuyến tàu biển quốc tế cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Cụ thể, tàu Piano Land có trên 1.600 lượt khách có quốc tịch Trung Quốc, từ Hong Kong tàu đến Khánh Hòa đi tham quan trong thời gian từ ngày 28/4 - 29/4 và tàu Seven Seas Navigator với 414 lượt khách chủ yếu khách có quốc tịch Mỹ, Canada, Châu Âu, từ cảng Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh tàu đến Khánh Hòa tham quan.

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch trên tàu Piano Land được Công ty TNHH MTV Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam tổ chức các chương trình tham quan Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Nhà thờ Đá, I-Resort, Champa Island, Chợ Đầm, Khu vực quảng trường Tháp Trầm Hương và Công viên bãi biển Nha Trang, thưởng thức các món ăn truyền thống,…

Tàu Seven Seas Navigator được Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Hồng tổ chức các chương trình tour tham quan Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Chợ Đầm, tham quan trải nghiệm làng nghề Trường Sơn, đi xe xích lô qua nhà thờ Núi và ga Nha Trang, đạp xe đồng quê,...

Trước đó, Khánh Hòa đón chuyến tàu biển quốc tế Adora Mediterranean chở khoảng 2.200 du khách đa quốc tịch cập Cảng quốc tế Cam Ranh.