Khánh Hòa đón 38 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 60.463 du khách

Ngành du lịch Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 38 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 60.463 du khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, dự kiến trong năm 2026 Khánh Hòa sẽ đón thêm 24 chuyến. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Tàu du lịch Star Voyager (quốc tịch Bahamas)đưa du khách đến với Khánh Hòa. Ảnh: T.P

Riêng ngày 4/9, tàu du lịch Star Voyager (quốc tịch Bahamas) đưa gần 1.200 khách du lịch cập Cảng quốc tế Cam Ranh để khám phá Khánh Hòa.

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch trên tàu Star Voyager đã được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lữ hành Saigontourist tổ chức các chương trình tham quan di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng, Chợ Đầm, Làng nghề Trường Sơn, trải nghiệm dịch vụ tắm bùn tại Khu du lịch suối khoáng nóng I-Resort…

Từ đầu năm đến nay Khánh Hòa 38 chuyến tàu biển quốc tế. Ảnh: T.P

Trước đó, vào ngày 24/8, Khánh Hòa đón tàu biển quốc tế Adora Magic City, quốc tịch Panama, cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Tàu xuất phát từ Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trong thời gian lưu trú, khoảng 4.000 du khách trên tàu sẽ được Công ty TNHH MTV Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam tổ chức các chương trình tham quan, trải nghiệm tại nhiều điểm đến trên địa bàn.

Riêng dịp lễ Quốc khánh vừa qua, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa ước đón khoảng 1.249.000 lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú đạt 357.000 lượt (khách quốc tế 96.000 lượt; khách nội địa 261.000 lượt), khách tham quan đạt 892.000 lượt. Công suất buồng phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 86%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp lễ ước đạt 2.100 tỷ đồng.