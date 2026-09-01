Khánh Hòa đón hơn 1,2 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 (từ ngày 29/8 đến ngày 2/9/2026), ngành Du lịch Khánh Hòa đã ghi nhận những kết quả tăng trưởng ấn tượng với ước tính đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng.

Du khách tham quan tại Yang Bay (xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Ảnh: T.Phi

Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày là cơ hội lớn để tỉnh kích cầu du lịch, mở rộng thị trường và quảng bá hình ảnh. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp lễ ước đạt 2.100.000 triệu đồng.

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng hơn 1,2 triệu lượt, trong đó khách lưu trú: 357.000 lượt (quốc tế: 96.000 lượt; nội địa: 261.000 lượt), khách tham quan: 892.000 lượt. Công suất buồng phòng bình quân đạt khoảng 86%. Tại các khu nghỉ dưỡng ven biển Bãi Dài, Dốc Lết, Vĩnh Hy, khu vực đường Trần Phú và các đảo, công suất đạt trên 90%, nhiều nơi lấp kín phòng.

Riêng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón khoảng 813 lượt chuyến bay cất/hạ cánh với 159.665 lượt khách (tăng 6% so với cùng kỳ). Trong đó có 416 chuyến bay quốc tế (hơn 93.000 lượt khách) từ Hàn Quốc, Nga, các nước CIS, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia... và 397 chuyến bay nội địa kết nối từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Ngành đường sắt duy trì các đôi tàu Bắc - Nam và tăng cường thêm 7 chuyến tuyến Sài Gòn - Nha Trang (SNT1/2, SNT3/4/5/6/8), đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại.

Các du khách tham quan lễ Quốc Khánh tại Yang Bay. Ảnh: T.Phi

Theo ngành du lịch Khánh Hòa, trước đó đơn vị đã sẵn sàng các nguồn lực phục vụ du khách. Nhiều điểm tham quan vui chơi giải trí đưa ra nhiều sản phẩm mới, chương trình ưu đãi phục vụ tối đa nhu cầu của du khách, các chương trình du lịch cũng được làm mới, khai thác đa dạng, đem lại nhiều trải nghiệm cho khách du lịch.

Tại Công viên Du lịch Yang Bay, Khu du lịch Ba Hồ, khu du lịch Trăm Trứng,... diễn ra nhiều hoạt động nhằm kích cầu du lịch thu hút du khách.