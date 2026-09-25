Nhịp sống miền Trung

Khánh Hòa: Ký kết hợp đồng thuê đất thực hiện dự án bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ

+ aA -
Công Tâm
25/09/2026 14:22 GMT +7
Công ty Yến sào Khánh Hòa và UBND phường Nam Nha Trang vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng thuê đất thực hiện dự án bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ.

Ngày 25/9, tại UBND phường Nam Nha Trang, Công ty Yến sào Khánh Hòa và UBND phường Nam Nha Trang đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng thuê đất thực hiện dự án bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Nam Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường, ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Nam Nha Trang; lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo hợp đồng, UBND phường cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa thuê 525m2 đất tại khu vực Hòn Rớ 1 (tổ dân phố Thành Đạt); thời hạn thuê đến hết ngày 25/3/2076.

UBND phường Nam Nha Trang và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa hoàn thành việc ký kết hợp đồng. Ảnh: YSKH

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định, việc ký kết hợp đồng thuê đất là một bước quan trọng, tạo cơ sở để Công ty tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định và sớm triển khai dự án. Với đặc thù quản lý, bảo tồn và khai thác nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động của Công ty.

Khi được đầu tư hoàn chỉnh, bến thủy sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối giữa đất liền với các đảo yến, phục vụ vận chuyển nhân lực, vật tư, trang thiết bị; hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi và bảo tồn đàn chim yến, đồng thời tăng tính chủ động trong ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa. Ảnh: YSKH

Ngay sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định, Công ty Yến sào Khánh Hòa cam kết tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai các phần việc tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn. Công ty mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng để dự án sớm được triển khai và đưa vào sử dụng.

Dự án bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ là một hạng mục hạ tầng quan trọng phục vụ lâu dài cho hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị ngành nghề truyền thống Yến sào Khánh Hòa gắn với phát triển bền vững.

Tham khảo thêm
Tạm đình chỉ điểm giữ trẻ chui đánh bé trai 7 tuổi bầm tím ở Khánh Hòa

Tạm đình chỉ điểm giữ trẻ chui đánh bé trai 7 tuổi bầm tím ở Khánh Hòa

Người nuôi cá, người chăn cừu, nông dân xã Nam Cam Ranh ở Khánh Hòa đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Người nuôi cá, người chăn cừu, nông dân xã Nam Cam Ranh ở Khánh Hòa đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Điều tra, xác minh bé trai 7 tuổi ở xã Cam Lâm (Khánh Hòa) nghi bị đánh bầm tím

Điều tra, xác minh bé trai 7 tuổi ở xã Cam Lâm (Khánh Hòa) nghi bị đánh bầm tím

Tags:

Cùng chuyên mục

Chủ tịch TP.Huế định hướng khai thác không gian ven sông An Cựu, sông Như Ý phục vụ du lịch, dịch vụ

Chủ tịch TP.Huế định hướng khai thác không gian ven sông An Cựu, sông Như Ý phục vụ du lịch, dịch vụ

Xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng): Doanh nghiệp không những đóng góp ngân sách, mà còn giải quyết việc làm cho địa phương

Xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng): Doanh nghiệp không những đóng góp ngân sách, mà còn giải quyết việc làm cho địa phương

Gia Lai duyệt nhà máy ethanol hơn 1.741 tỷ đồng, yêu cầu ngừng hoạt động, đền bù nếu gây 'sự cố môi trường'

Gia Lai duyệt nhà máy ethanol hơn 1.741 tỷ đồng, yêu cầu ngừng hoạt động, đền bù nếu gây "sự cố môi trường"

Vi phạm tại dự án bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế: Hồ sơ được chuyển cơ quan điều tra

Vi phạm tại dự án bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế: Hồ sơ được chuyển cơ quan điều tra

Cầu Trà Khúc 1 mới 2.200 tỷ dự kiến sẽ về đích sau 20 tháng thi công

Cầu Trà Khúc 1 mới 2.200 tỷ dự kiến sẽ về đích sau 20 tháng thi công

Huế đưa hơn 6.399 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách vào sản xuất, tạo việc làm

Huế đưa hơn 6.399 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách vào sản xuất, tạo việc làm

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Chủ tịch TP.Huế định hướng khai thác không gian ven sông An Cựu, sông Như Ý phục vụ du lịch, dịch vụ

Chủ tịch TP.Huế định hướng khai thác không gian ven sông An Cựu, sông Như Ý phục vụ du lịch, dịch vụ

Xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng): Doanh nghiệp không những đóng góp ngân sách, mà còn giải quyết việc làm cho địa phương

Xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng): Doanh nghiệp không những đóng góp ngân sách, mà còn giải quyết việc làm cho địa phương

Gia Lai duyệt nhà máy ethanol hơn 1.741 tỷ đồng, yêu cầu ngừng hoạt động, đền bù nếu gây 'sự cố môi trường'

Gia Lai duyệt nhà máy ethanol hơn 1.741 tỷ đồng, yêu cầu ngừng hoạt động, đền bù nếu gây "sự cố môi trường"

Vi phạm tại dự án bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế: Hồ sơ được chuyển cơ quan điều tra

Vi phạm tại dự án bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế: Hồ sơ được chuyển cơ quan điều tra