Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng hơn 10.000 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa triển khai kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu mở rộng quỹ nhà ở dành cho người lao động và các đối tượng chưa có điều kiện sở hữu nhà ở.

Theo kế hoạch, thực hiện chỉ tiêu Chính phủ giao, Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng 10.088 căn nhà ở xã hội.

Một góc nằm ở trung tâm của Nha Trang, Khánh Hòa.

Trong tổng số này, tỉnh dự kiến dành khoảng 2.100 căn, tương đương khoảng 20% từ các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư và phát triển từ quỹ nhà ở của địa phương.

Trước mắt, trong thời gian còn lại của năm 2026, Khánh Hòa sẽ bố trí 100 căn hộ từ các dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng để đưa vào quỹ nhà ở cho thuê.

Giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2030, địa phương dự kiến xây dựng thêm từ 300 đến 700 căn nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân mỗi năm, từng bước đáp ứng nhu cầu về chỗ ở trên địa bàn.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát, cập nhật các chỉ tiêu phát triển nhà ở vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và các chương trình phát triển nhà ở. Ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp, khu vực đô thị hóa nhanh, các hành lang phát triển kinh tế và khu vực có nhu cầu lớn về nhà ở.