Khánh Hòa: Phấn đấu đến năm 2030 phát triển tối thiểu 5 điểm du lịch hoặc mô hình du lịch đặc trưng

Tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Kế hoạch, đến hết năm 2026, hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế vận hành Chương trình OCOP theo mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ ràng, thống nhất và hiệu quả; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai, hỗ trợ, quản lý và giám sát Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.

Mô hình vườn xoài gắn với du lịch tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa.

100% xã, phường có kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026 - 2030 bám sát kế hoạch triển khai của tỉnh và yêu cầu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu nổi bật của giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu phát triển sản phẩm OCOP đến năm 2030 có tối thiểu 10 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia. Bên cạnh đó, phát triển mới bình quân ít nhất 100 sản phẩm OCOP mỗi năm; duy trì tỷ lệ sản phẩm được công nhận hàng năm đạt từ 80% trở lên và tối thiểu 10% sản phẩm được nâng hạng mỗi năm.

Vườn sầu riêng của nông dân Khánh Sơn thu hút khách du lịch. Ảnh: Q. Đệ

Về phát triển chủ thể OCOP, chương trình định hướng phát triển đến năm 2030 có ít nhất 50% số lượng chủ thể OCOP là Hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ; ít nhất 30% chủ thể là người phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật (nếu có) điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh giữ vững ổn định; có ít nhất 70% chủ thể OCOP xây dựng được vùng nguyên liệu và có liên kết ổn định; ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử...) và có ít nhất 20% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống của tỉnh…

Đối với phát triển du lịch nông thôn gắn với OCOP, phấn đấu đến năm 2030 phát triển tối thiểu 5 điểm du lịch hoặc mô hình du lịch đặc trưng, thể hiện bản sắc độc đáo của địa phương; tối thiểu 50 sản phẩm OCOP được phát triển thành sản phẩm phục vụ du lịch hoặc quà tặng du lịch; 100% điểm du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh được công nhận là sản phẩm OCOP.