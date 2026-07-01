Khánh Hòa: Thu ngân sách nhà nước đạt với 27.930 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều áp lực lạm phát và lực cản từ bối cảnh toàn cầu, nhưng kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa vẫn ghi nhận những kết quả bứt phá đầy ấn tượng.

Du lịch Khánh Hòa đã có nhiều khởi sắc nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh cùng hoa giấy.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 9,03% so với cùng kỳ năm trước, đạt giá trị 83.632,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2020).

Quy mô cơ cấu kinh tế ước đạt 106.975,9 tỷ đồng, dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi xanh với tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm vị thế lớn nhất (42,14%), tiếp sau là công nghiệp - xây dựng (39,31%), nông - lâm - thủy sản (11,06%) và thuế sản phẩm (7,49%).

Trong 6 tháng đầu năm, ngành thương mại và du lịch tiếp tục đóng vai trò là động lực của nền kinh tế Khánh Hòa. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt 113.673,4 tỷ đồng, tăng 18,56%. Đặc biệt, ngành du lịch đã xác lập cột mốc kỷ lục với doanh thu đạt 42.793,1 tỷ đồng (tăng 25,72%), đón gần 5,7 triệu lượt khách lưu trú. Trong đó, dòng khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ với hơn 2,1 triệu lượt, tăng 32,31% nhờ hiệu ứng từ các siêu sự kiện văn hóa, thể thao lớn.

Du khách check in chụp cùng vườn xoài ở xã Cam Lâm, Khánh Hòa.

Điểm nhấn đáng chú ý là thu ngân sách nhà nước đạt bước đột phá lớn với 27.930 tỷ đồng, tăng tới 81,48% so với cùng kỳ và đạt hơn 74% dự toán năm.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 của tỉnh đạt 10,2% và hiện thực hóa lộ trình đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh đã đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tới.