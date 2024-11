Khánh Hòa: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 10 tháng đạt 2.450 tỷ đồng

Đến ngày 31/10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện 10 tháng năm 2024 là 17.320 tỷ đồng, vượt 3,8% dự toán và tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày 7/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Công tác thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

Tính đến ngày 31/10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 10 tháng năm 2024 là 17.320 tỷ đồng, vượt 3,8% dự toán và tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.450 tỷ đồng, vượt 17,4% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 14.871 tỷ đồng, vượt 1,9% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ.

Nhiều du khách quốc tế đến tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Đối với nhóm thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và du lịch đạt 9.714 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán và tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong đó thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 428 tỷ đồng, vượt 0,8% dự toán và tăng 19,2% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 2.936 tỷ đồng, đạt 78,7% dự toán, tăng 0,6% so với cùng kỳ.

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 847 tỷ đồng, đạt 91,1% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đạt 3.384 tỷ đồng, đạt 91,1% dự toán và tăng 11,4% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 1.351 tỷ đồng, vượt 4% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết đạt 264 tỷ đồng, đạt 99,7% dự toán và tăng 8,9% so cùng kỳ. Các khoản thu từ nhà và đất đạt 3.617 tỷ đồng, vượt 65,2% dự toán, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng năm 2024 có một số khoản thu đã vượt dự toán như: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 17,4% dự toán; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước tăng gấp 6 lần dự toán; thu phí lệ phí vượt 41,7% dự toán; thu khác ngân sách vượt 22,2% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân vượt 4% dự toán...