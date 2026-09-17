Khánh Hòa: Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký cho 5 dự án

Ngày 16/9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã công bố, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án, gồm 3 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và 2 dự án thứ cấp của nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Lương (xã Vạn Lương), do Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Công nghiệp Khánh Hòa làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 191 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng.

Khánh Hòa trao quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án. Ảnh: Công Tâm

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Diêm 2 do Liên danh Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Ninh Long và Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An làm nhà đầu tư. Dự án có quy mô hơn 209 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.732 tỷ đồng, thực hiện tại phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án hạ tầng khu công nghiệp Khu công nghiệp Ninh Diêm 3 do Công ty cổ phần Hoàn Cầu Ninh Long là nhà đầu tư trúng thầu thực hiện. Dự án có quy mô gần 289 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 628,577 tỉ đồng.

Hai dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp nhà đầu tư nước ngoài, gồm dự án nhà máy sản xuất vải cao cấp Unitex Việt Nam do Công ty TNHH BangShi (BVI) làm nhà đầu tư tại Lô C7 và môt phần Lô C8, Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc, có diện tích sử dụng đất 3,29 ha, tổng vốn đầu tư hơn 608 tỉ đồng.

Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: Công Tâm

Dự án nhà xưởng cho thuê của Ecoport Technology Pte. Ltd., do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Yushu làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Phước Nam, xã Thuận Nam, có tổng diện tích 31,4 ha, vốn đầu tư 72 triệu USD, tương đương khoảng 1.849,8 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận những kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa trong công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Ông Trần Minh Chiến – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa khẳng định, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư.



