Khánh thành nhà máy thiết bị làm sạch Karcher giai đoạn 2 tại Chu Lai: Bước tiến công nghệ Đức gần 1.000 tỷ đồng

Sự kiện mang tính cột mốc này nâng tổng mức đầu tư toàn dự án lên hơn 958 tỷ đồng (khoảng 40,6 triệu USD), khẳng định cam kết phát triển bền vững và mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Đức tại Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở, ban, ngành địa phương và đại diện các đối tác chiến lược.

Cú hích đầu tư giai đoạn 2 trị giá 484 tỷ đồng

Dự án nhà máy Karcher Việt Nam Technology là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác đầu tư hiệu quả giữa An An Hòa Group và Tập đoàn Karcher. Nhà máy được đặt tại Khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai do Công ty Cổ phần Indusvalley Chu Lai (thành viên An An Hòa Group) làm chủ đầu tư.

Chiều ngày 2/7/2026, tại Khu công nghiệp Hậu cần Cảng Tam Hiệp (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology (thành viên của Tập đoàn Kärcher, CHLB Đức) đã khánh thành dự án nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch giai đoạn 2

Toàn bộ tổ hợp nhà máy sở hữu quy mô tổng diện tích hơn 62.000 m², được phân kỳ đầu tư bài bản theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 hoàn thành, đi vào vận hành ổn định từ tháng 7/2024, tạo nền tảng vững chắc và khẳng định chất lượng xuất khẩu.

Giai đoạn 2 có quy mô diện tích hơn 3,6ha với số vốn đầu tư 484 tỷ đồng. Dự án chính thức khởi công vào tháng 7/2025 và đã về đích đúng tiến độ để khánh thành vào tháng 7/2026.

Giai đoạn 2 đi vào hoạt động sẽ tập trung chuyên sâu vào sản xuất các dòng máy phun rửa áp lực cao và thiết bị tẩy rửa, làm sạch cầm tay ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất. Khi vận hành tối đa công suất, nhà máy dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 40 triệu sản phẩm/năm, phục vụ tiêu thụ nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu.

Giai đoạn 2 của nhà máy đi vào hoạt động sẽ tập trung chuyên sâu vào sản xuất các dòng máy phun rửa áp lực cao và thiết bị tẩy rửa, làm sạch cầm tay ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất. Ảnh: TĐ

Ông Wolfgang Thomar - Phó Chủ tịch vận hành tập đoàn Karcher cho biết: “Việc đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch giai đoạn 2 là minh chứng cho tầm nhìn tăng trưởng, tinh thần đổi mới sáng tạo và cam kết gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với thành phố Đà Nẵng.

Với năng lực sản xuất mới, chúng tôi không chỉ gia tăng sản lượng, tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất, mà còn mở ra những cơ hội mới để ươm mầm và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương”.

Khẳng định sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư Chu Lai

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, sự hiện diện và không ngừng mở rộng quy mô của Karcher Việt Nam Technology tại KCN Hậu cần Cảng Tam Hiệp là minh chứng sống động cho sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh vượt trội của môi trường đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các đơn vị tại lễ khánh thành nhà máy

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ghi nhận, những kết quả tích cực từ giai đoạn 1 của nhà máy không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho nhà đầu tư mà còn giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương, thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp và đóng góp thiết thực vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Đây chính là bệ phóng vững chắc để Karcher tự tin liên kết cùng Indusvalley Chu Lai tiếp tục rót vốn cho giai đoạn mở rộng.

Giai đoạn 2, nhà máy có quy mô diện tích hơn 3,6ha với số vốn đầu tư 484 tỷ đồng. Dự án chính thức khởi công vào tháng 7/2025 và đã về đích đúng tiến độ để khánh thành vào tháng 7/2026

“Với vị thế là thành viên của một tập đoàn hàng đầu đến từ nước Đức, Karcher Việt Nam không chỉ là một nhà đầu tư thành công mà còn là cầu nối quan trọng giữa địa phương với cộng đồng doanh nghiệp Đức và Liên minh Châu Âu (EU).

Chúng tôi kỳ vọng qua sự thành công này, nhà đầu tư sẽ lan tỏa, quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư thông thoáng của vùng kinh tế trọng điểm này để thu hút thêm nhiều dòng vốn FDI chất lượng cao vào các lĩnh vực ưu tiên…”, ông Phan Thái Bình chia sẻ.

Đại diện An An Hòa Group, chủ đầu tư Khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai trao tặng nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như, nhanh chóng đưa các dây chuyền mới vào sản xuất ổn định, nghiêm túc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu và đổi mới công nghệ, tổ chức nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới ngay tại nhà máy nhằm nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng.

Ngoài ra, cần mở rộng chuỗi cung ứng, tích cực nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu toàn cầu và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và tiếp tục đồng hành cùng công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã biểu dương tinh thần chủ động, tích cực xúc tiến đầu tư của An An Hòa Group, Công ty Cổ phần Indusvalley Chu Lai trong việc hoàn thiện nhà xưởng đáp ứng tiêu chuẩn của Đức. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư phát triển dài lâu…