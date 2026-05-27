Khát vọng đưa “Quốc bảo” Sâm Ngọc Linh thành động lực kinh tế của thành phố Đà Nẵng

Kỳ tích bảo tồn Sâm Ngọc Linh nơi đại ngàn Trà Linh

Nằm ở độ cao lý tưởng của vùng đất Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng, Trạm Dược liệu Trà Linh do Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quản lý hiện là cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Sâm Ngọc Linh duy nhất trên cả nước. Với diện tích lên đến 10,74 ha, trạm đang chăm sóc và phát triển tốt quần thể sâm Ngọc Linh - loài thảo dược được mệnh danh là “Quốc bảo” của Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang mới đây đã có chuyến khảo sát thực địa tại vườn sâm Ngọc Linh giống. Ảnh: CTV

Không chỉ dừng lại ở sâm Ngọc Linh, Trạm Dược Liệu Trà Linh còn là nơi lưu giữ và nhân giống 6 loại dược liệu quý thuần chủng bao gồm, Đảng sâm, Giảo cổ lam, Ngũ vị tử, Bảy lá một hoa, Đương quy và Bình vôi. Sự sinh trưởng xanh tốt của các loài cây này tại trạm là minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia trong công tác bảo tồn nguồn gen bản địa quý hiếm trước nguy cơ cạn kiệt ngoài tự nhiên.

Sâm Ngọc Linh là loài dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế rất cao, được mệnh danh là "Quốc bảo" của Việt Nam. Ảnh: TTS

Bước ngoặt chuyển đổi số, gắn mã QR cho “Quốc bảo” và chiến lược kinh tế

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi UBND thành phố Đà Nẵng thông qua chủ trương nâng cao năng lực toàn diện cho Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc linh và Dược liệu với mục đích hình thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, kiểm định chất lượng, sản xuất, cung ứng giống sâm Ngọc Linh và dược liệu quý khác đảm bảo cả về số lượng và chất lượng nguồn gen theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và cung cấp nguyên liệu chế biến cho ngành công nghiệp dược liệu, hướng tới xây dựng thương hiệu sâm Việt Nam thành thương hiệu sâm nổi tiếng nhất thế giới.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng giới thiệu về Sâm Ngọc Linh giống tại vườn ươm với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. Ảnh: CTV

“Đặc biệt, để bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng, công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp đã được Trung tâm cụ thể hóa bằng hành động mạnh mẽ. Phần mềm quản lý và truy xuất nguồn gốc giống cây dược liệu đã chính thức được đưa vào vận hành.

Kể từ năm 2026, toàn bộ cây giống do Trung tâm cung ứng ra thị trường sẽ được gắn mã QR. Chỉ với một thao tác quét mã đơn giản trên điện thoại thông minh, người trồng có thể kiểm tra toàn bộ thông tin từ ngày gieo hạt, quy trình chăm sóc cho đến độ tuổi của cây.

Bước đi này không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc xuất xứ, xóa bỏ tình trạng giống giả, giống kém chất lượng mà còn nâng tầm uy tín của thương hiệu sâm Ngọc Linh trên thị trường”, đại diện Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu chia sẻ.

Những cây Sâm Ngọc Linh trong vườn của Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu thành phố Đà Nẵng vươn mình phát triển. Ảnh: TTS

Đại diện Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, tầm nhìn của Trung tâm không dừng lại ở những kết quả ngắn hạn. Đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan tư vấn hàng đầu để hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đây được xem là kim chỉ nam, định hình chiến lược phát triển bền vững cho toàn ngành dược liệu địa phương trong vài thập kỷ tới.

Song song với đó, việc chuẩn hóa quy trình canh tác cũng được triển khai đồng bộ. Trung tâm đang xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất giống cho 7 loại cây dược liệu chủ lực bao gồm, Sâm Ngọc Linh, Ba kích, Đảng sâm, Sa nhân, Chè dây, Bảy lá một hoa, Đương quy và Quế. Việc đưa ra các thông số định mức chuẩn xác này là cơ sở khoa học tối quan trọng để chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp và người dân tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng dược chất đồng đều.

Một sự kiện cuộc thi về Sâm Ngọc Linh tại các phiên, hội chợ sâm. Ảnh: CTV

“Để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới, Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu đã chủ động kiến nghị lên các ngành chức năng nhiều giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược.

Đầu tư hạ tầng thông minh như, ưu tiên hàng đầu là tập trung nguồn vốn đầu tư đồng bộ cho hạ tầng sản xuất, ứng dụng hệ thống giám sát thông minh vào quy trình canh tác để theo dõi sát sao khí hậu, thổ nhưỡng, sức khỏe cây trồng và kiến nghị xây dựng khu trưng bày sản phẩm kết hợp với kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh cùng các loài dược liệu quý.

Đây không chỉ là đòn bẩy vững chắc khẳng định vị thế thương hiệu đối với du khách trong và ngoài nước, mà còn là hiện thực hóa quyết tâm đưa sâm Ngọc Linh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ cho nền kinh tế địa phương trong kỷ nguyên mới…”, đại diện Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu cho biết.