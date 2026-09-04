Khẩu vị First-Home mới của giới tinh hoa: Rời đô thị chật chội, tìm về “ốc đảo an cư biệt lập”

“Trend hưởng thụ” với đặc quyền biệt lập từ những hòn đảo tỷ phú

Nằm ở phía Đông đảo Sentosa (Singapore), khu dân cư hạng sang Sentosa Cove từ lâu đã trở thành biểu tượng an cư của giới siêu giàu châu Á. Nơi đây quy tụ hơn 2.000 biệt thự, nhà phố, kết nối cùng bến du thuyền, nhà hàng và hệ sinh thái nghỉ dưỡng toàn đảo. Cư dân có không gian sống biệt lập bên mặt nước, nhưng vẫn dễ dàng kết nối với hơn 200 trải nghiệm vui chơi giải trí.

Xu hướng về những “tư dinh” đủ riêng tư để nuôi dưỡng thân - tâm - trí, nhưng đủ kết nối tới mọi tiện nghi của thành phố.

Tại Dubai, Đảo cọ Palm Jumeirah cũng được kiến tạo theo xu hướng tương tự: quần thể đảo nhân tạo quy mô 560 ha, quy tụ cộng đồng nhà ở cao cấp, biệt thự ven biển, bến du thuyền, nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm và các tiện ích giải trí. Nơi ở không bị tách khỏi đời sống đô thị; ngược lại, chính hệ sinh thái xung quanh làm nên giá trị của không gian riêng tư.

Những không gian sống quốc tế này phản ánh phần nào quan niệm sống mới về sự xa xỉ của tầng lớp siêu giàu. “Luxury” không còn chỉ nằm ở diện tích, vị trí, mà nằm ở chất lượng không gian sống: sự an tâm tuyệt đối về an ninh, những đặc quyền chăm sóc sức khỏe mỗi ngày và khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa làm việc, nghỉ ngơi và kết nối xã hội.

Báo cáo khảo sát bất động sản hàng hiệu toàn cầu của Knight Frank cũng chỉ ra xu hướng nổi bật: sự lên ngôi của không gian sống tích hợp yếu tố wellness (chăm sóc sức khỏe) và longevity (gia tăng tuổi thọ). Đó là lý do khái niệm "First-Home" được định nghĩa lại. Với giới tinh hoa, ngôi nhà chính không nhất thiết phải nằm giữa phố thị náo nhiệt, mà là một tư dinh đủ riêng tư để nuôi dưỡng thân - tâm - trí, nhưng đủ kết nối để mọi tiện nghi của thành phố luôn sẵn sàng.

The Elite –“ốc đảo riêng tư” truyền đời

Đón xu hướng sống quốc tế tại trục phát triển Nam Nha Trang, Tập đoàn Sun Group đã phát triển đại đô thị Charmora City quy mô 227 ha với cấu trúc ba đảo chức năng: Capital Island (trung tâm hành chính), Festival Island (kinh đô lễ hội và kinh tế đêm 24/7) và Elite Island (đảo an cư sinh thái).

Elite Island trở thành “ốc đảo riêng tư” nhưng hưởng lợi từ hệ sinh thái “Live – Work – Play” hoàn chỉnh.

Trong bức tranh đó, bộ sưu tập thấp tầng The Elite tại phân khu Elite Island được kiến tạo như những tư dinh dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Được bao bọc bởi hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc, nơi đây tạo nên một nốt trầm an yên, tương phản với nhịp sống lễ hội rực rỡ của Festival Island kế cận.

Sự xuất hiện của The Elite đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong chất lượng an cư của giới thượng lưu. Trước đây, nhiều gia đình quen với việc sở hữu những căn "nhà to nhưng trong khu dân cư nhỏ", "nhà đẹp nhưng cảnh quan xung quanh đơn điệu, thiếu trải nghiệm" hay "nhà cao cửa rộng nhưng thiếu an toàn vì an ninh mở phức tạp". Nay tại The Elite, cư dân thực sự được sống trong cả một hòn đảo khổng lồ, nơi "vườn nhà là nguyên hòn đảo sinh thái".

Hệ thống an ninh 3 lớp nghiêm ngặt mang lại sự an tâm tuyệt đối, trả lại không gian sống thanh bình với tiếng gió qua tán lá, tiếng nước róc rách và thảm cỏ xanh mướt trước hiên nhà. Đặc biệt, hệ tiện ích wellness được tích hợp sâu vào sinh hoạt hàng ngày: mạch khoáng nóng tự nhiên nội khu dẫn trực tiếp vào Clubhouse hơn 3.000m2 và các căn biệt thự khoáng nóng, biến việc phục hồi sức khỏe thành nghi thức thư thái suốt 365 ngày.

Cân bằng trọn vẹn nhịp sống "Live – Work – Play" và giá trị gia sản kế thừa

Tại The Elite, triết lý sống "Work hard, Play harder, Rest deep" được hiện thực hóa trọn vẹn. Cư dân làm việc tại Trung tâm Hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa kề cận, buổi tối hòa mình vào nhịp sống lễ hội, ẩm thực đêm và show trình diễn pháo hoa tại Festival Island qua con đường kết nối đảo, rồi thảnh thơi trở về tư dinh để tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Hệ sinh thái wellness và cảnh quan sinh thái đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của đa thế hệ.

Không gian sống ấy càng thêm đắt giá khi được thiết kế tối ưu cho gia đình đa thế hệ. Với mặt tiền từ 7,5m ở dòng townhouse và từ 10m ở biệt thự song lập, The Elite sở hữu diện mạo bề thế, đón trọn ánh sáng và luồng gió sông mát lành. Tại đây, người lớn tuổi có thể tìm thấy khoảng tĩnh tại để nghỉ ngơi; trẻ nhỏ tự do với không gian khám phá an toàn; trong khi những thành viên trưởng thành vẫn có những khoảng riêng cho công việc và đời sống cá nhân.

Bộ sưu tập thấp tầng The Elite đáp ứng khẩu vị chọn "First-Home" mới của giới tinh hoa.

Vượt lên giá trị của một chốn an cư, First-Home tại The Elite trở thành tài sản truyền thừa cho nhiều thế hệ. Sự hiện diện của một cộng đồng chuyên gia và cư dân toàn cầu văn minh không chỉ kiến tạo môi trường sống chuẩn quốc tế cho con trẻ, mà còn trực tiếp góp phần nâng tầm chuẩn mực an cư cho chính người dân Nha Trang.

“Với giới tinh anh, họ đánh giá và chọn The Elite trên những tiêu chí không phải ai cũng nhìn ra được: một tư dinh đủ riêng để giữ gìn đời sống gia đình, đủ đặc quyền để nuông chiều cảm xúc và đủ bền vững để trở thành tài sản trao truyền”, đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chia sẻ.