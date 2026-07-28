Kho kim cương khổng lồ được rao bán ồ ạt, chuyện gì đang xảy ra?

Viên kim cương được cắt theo hình dáng Tổng thống Vladimir Putin, đạt tiêu chuẩn IGI. (Nguồn ảnh: Bidsquare)

Bộ Tài chính Nga mới đây thông báo sẽ tổ chức một cuộc đấu giá kim cương tự nhiên quy mô lớn tại Moscow vào ngày 9/9. Các viên kim cương được đưa ra bán có trọng lượng từ 10,8 carat (tương đương 2,16 gram) trở lên.

Số kim cương này thuộc kho dự trữ của Gokhran - Quỹ Nhà nước về Kim loại quý và Đá quý, một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính. Đây là lần hiếm hoi Moscow mở bán trực tiếp các tài sản quý từ kho dự trữ quốc gia để huy động nguồn lực tài chính.

Theo kế hoạch, các viên kim cương sẽ được chia thành từng lô riêng biệt. Những người đấu giá thành công sẽ có quyền ký hợp đồng mua bán với nhà nước Nga. Các nhà đầu tư muốn tham gia phải ký thỏa thuận đặt cọc trước và nộp khoản tiền 200.000 ruble, tương đương khoảng 2.580 USD.

Động thái bán kim cương diễn ra ngay sau khi Nga đẩy mạnh việc thanh lý lượng vàng dự trữ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm lượng vàng nắm giữ liên tiếp trong 6 tháng, khi Moscow cần những tài sản có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt trong bối cảnh phần lớn dự trữ ngoại tệ ở nước ngoài bị đóng băng.

Theo các báo cáo, Nga đã bán khoảng 43,5 tấn vàng kể từ tháng 1/2026, đánh dấu đợt giảm dự trữ vàng kéo dài 6 tháng lớn nhất trong ít nhất 25 năm qua.

Việc mở kho kim cương cho thấy chính phủ Nga không chỉ dựa vào vàng mà đang tìm cách khai thác nhiều loại tài sản nhà nước khác để bù đắp áp lực tài chính. Các nguồn thu bổ sung trở nên quan trọng khi Moscow tiếp tục phải chi khoản tiền khổng lồ cho hoạt động quân sự.

Áp lực ngân sách của Nga ngày càng gia tăng khi thâm hụt liên bang trong nửa đầu năm 2026 tiến gần mức 6.000 tỷ ruble, tương đương hơn 76 tỷ USD.

Các nhà phân tích cho rằng việc bán vàng và kim cương phản ánh những khó khăn trong việc duy trì nguồn tài chính dài hạn của Nga khi chiến sự kéo dài. Những tài sản từng được xem là “của để dành” nhằm bảo vệ nền kinh tế trong khủng hoảng nay đang dần được đưa ra sử dụng để giảm sức ép lên ngân sách.

Cuộc đấu giá kim cương sắp tới vì vậy không chỉ là một giao dịch thương mại, mà còn được xem là dấu hiệu cho thấy Moscow đang phải tận dụng ngày càng nhiều nguồn lực dự trữ để duy trì khả năng tài chính trong thời kỳ căng thẳng.