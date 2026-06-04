Kho vận Tân Cảng (TCW) bị xử phạt và truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng do khai sai

Cụ thể, quyết định ban hàng ngày 1/6/2026, Cơ quan thuế xác định doanh nghiệp vi phạm quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Quyết định nêu rõ doanh nghiệp không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.

Với hành vi trên, Kho vận Tân Cảng bị phạt hành chính số tiền 225,3 triệu đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Ngoài khoản tiền phạt, doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Truy thu thuế TNDN hơn 1,1 tỷ đồng; Tiền chậm nộp thuế gần 73,3 triệu đồng, được tính từ ngày 1/4/2025 đến ngày 31/11/2025 (thời điểm công ty nộp số thuế truy thu) theo quy định của cơ quan thuế.

Như vậy, tổng số tiền Kho vận Tân Cảng phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định xử phạt lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, TCW ghi nhận doanh thu thuần đạt 333,1 tỷ đồng, tăng khoảng 26,8% so với cùng kỳ năm trước (262,7 tỷ đồng).

Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, từ 202,4 tỷ đồng lên 254,1 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 25,6%.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt gần 79 tỷ đồng, tăng hơn 30,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 22,9% lên 23,7%.

Doanh thu tài chính đạt 1,4 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ ở mức 256 triệu đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay chỉ khoảng 133 triệu đồng.

Một trong những điểm đáng chú ý là khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 922 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ hơn 30 triệu đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 41,5 tỷ đồng, tăng 37,1% so với mức 30,25 tỷ đồng của quý I/2025.

Cuối quý đầu năm, tổng tài sản của Kho vận Tân Cảng giảm nhẹ xuống 721,4 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 50,6% xuống 56,7 tỷ đồng; Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 13% lên 232,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng thêm 1,3 tỷ đồng so với đầu năm lên gần 10 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 285 tỷ đồng, giảm 13,4% so với đầu năm. Tổng nợ vay ở mức hơn 5,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I/2026, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng được duy trì ở mức 199,91 tỷ đồng, tương ứng gần 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Cơ cấu cổ đông cho thấy, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục là cổ đông chi phối khi nắm giữ 117,97 tỷ đồng vốn góp, tương đương khoảng 59% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại, trị giá 81,94 tỷ đồng, thuộc sở hữu của các cổ đông khác.