Khởi công sân golf thể thao 36 hố gần 1.800 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Dự án sân golf thể thao 36 hố được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 03/12/2025, với tổng mức đầu tư lên tới 1.798,56 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 270 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Ngày 19/05, Dự án Sân golf thể thao 36 hố Silk Path tại Hà Tĩnh đã chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư lên đến gần 1.800 tỷ đồng.

Dự án do Công ty Cổ phần Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích khoảng 180ha tại xã Thạch Xuân.

Theo quy hoạch, sân golf thể thao 36 hố không chỉ bao gồm hệ thống sân chơi tiêu chuẩn mà còn tích hợp các hạng mục đồng bộ như khu quản lý, vận hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ nghỉ dưỡng và tiện ích phục vụ người chơi. Thời gian thực hiện dự án dự kiến kéo dài đến tháng 8/2028.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sân golf thể thao 36 hố được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Dự án sân golf quy mô lớn, mở ra kỳ vọng về cực tăng trưởng mới trong phát triển thể thao, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp phía Tây Nam Hà Tĩnh.

Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, đặc biệt là du lịch cao cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, dự án sân golf thể thao 36 hố là một trong những công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh. Do đó, chủ đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực và công nghệ để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An và đại biểu tham dự lễ khởi công Khởi công sân golf thể thao 36 hố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đặc biệt lưu ý việc áp dụng công nghệ hiện đại trong quá trình thi công và vận hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, đồng thời bảo vệ môi trường bền vững, không làm ảnh hưởng đến nguồn nước và hệ sinh thái khu vực. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và người sử dụng dịch vụ trong tương lai.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Lễ khởi công càng mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Các đơn vị thi công và tư vấn được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Lễ khởi công khép lại với nghi thức bấm nút và động thổ, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của dự án sân golf thể thao 36 hố. Với quy mô lớn và định hướng phát triển bền vững, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch Hà Tĩnh, góp phần nâng tầm hình ảnh địa phương trong mắt du khách trong và ngoài nước.