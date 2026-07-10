Khởi nghiệp tại Trường CĐ Quảng Nam: Bệ phóng tài năng, bản lĩnh và khát vọng vượt trội của học sinh, sinh viên

Trải qua các vòng sàng lọc nghiêm túc từ cấp cơ sở, vòng sơ loại diễn ra vào ngày 8/7 đã đánh giá 15 dự án xuất sắc toàn trường. Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm, cân nhắc kỹ lưỡng từng thang điểm để lựa chọn ra 12 dự án tiềm năng nhất bước vào vòng tranh tài chung kết.

Giải Nhất thuộc về thí sinh Ngô Văn Đạt và Phạm Phú Tuấn Kiệt với dự án “Garage Ô Tô Online thông minh - Smart Garage Online (SGO)”

Tại vòng chung kết, 12 đội thi đã mang đến những phần thuyết trình bùng nổ, chứng minh tư duy bài bản thông qua các mô hình kinh doanh Canvas cùng các sản phẩm mẫu được chuẩn bị công phu.

Kết quả chung cuộc, Ban giám khảo đã lựa chọn và trao các giải thưởng xứng đáng cho những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, giải Nhất thuộc về thí sinh Ngô Văn Đạt và Phạm Phú Tuấn Kiệt (Khoa Ô tô - Cơ khí - Xây dựng) với dự án “Garage Ô Tô Online thông minh - Smart Garage Online (SGO)”.

Giải Nhì được trao cho nhóm thí sinh Trần Thị Vân, Trần Thị Yến My và Trần Lê Khánh Đoan với dự án “Dịch vụ kế toán trọn gói cho hộ kinh doanh tại Thành phố Đà Nẵng”

Giải Nhì được trao cho nhóm thí sinh Trần Thị Vân, Trần Thị Yến My và Trần Lê Khánh Đoan (Khoa Kinh tế - Du lịch - Pháp luật & Ngoại ngữ) với dự án “Dịch vụ kế toán trọn gói cho hộ kinh doanh tại Thành phố Đà Nẵng”.

Giải Ba thuộc về thí sinh Phan Thị Huỳnh Quyên (Khoa Kinh tế - Du lịch - Pháp luật & Ngoại ngữ) với dự án “Kênh truyền thông quảng bá dịch vụ - du lịch xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải khuyến khích cho các dự án có nỗ lực vượt bậc.

Giải Ba thuộc về thí sinh Phan Thị Huỳnh Quyên với dự án “Kênh truyền thông quảng bá dịch vụ - du lịch xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng”

Phát biểu tại cuộc thi, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam bày tỏ sự tự hào trước chất lượng đồng đều và có chiều sâu của các dự án năm nay. Cô nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật đơn thuần mà là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển của sinh viên.

“Đây là bệ phóng tài năng, là nơi để các em tự do thể hiện bản lĩnh, tư duy vượt trội và khát vọng của tuổi trẻ Cao đẳng Quảng Nam. Nhà trường luôn muốn nhắn nhủ với các em rằng, đừng sợ thất bại. Việc các em dám bước ra khỏi vùng an toàn để hiện thực hóa ý tưởng của mình đã là một chiến thắng vang dội...”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh khẳng định.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên năm 2026”

Hiệu trưởng nhà trường cũng đánh giá cao việc sinh viên không chỉ dừng lại ở lý thuyết suông mà đã biết quan sát thực tiễn xã hội, ứng dụng hiệu quả kiến thức chuyên môn để giải quyết các bài toán cụ thể của địa phương và doanh nghiệp. Nhiều dự án đã thể hiện tư duy rất mới về chuyển đổi số, phát triển bền vững và nông nghiệp công nghệ cao. Các em cũng chứng minh được năng lực làm việc nhóm, kỹ năng phản biện sắc bén và khát vọng thị trường rất lớn.

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên năm 2026” là nơi chọn ra nhiều học sinh, sinh viên có ý tưởng, khát vọng mới trong học tập

“Để có được “quả ngọt” tại vòng chung kết, không thể không nhắc đến giai đoạn “thai nghén” chuẩn bị công phu tại các khoa chuyên môn. Quá trình này là một chuỗi ngày thầy và trò cùng nhau lăn lộn nghiên cứu, huấn luyện kỹ càng. Các buổi phản biện nghiêm túc ở cấp cơ sở đã giúp gạn đục khơi trong, nâng tầm chất lượng cuộc thi ngay từ những bước đi đầu tiên.

Ưu điểm lớn nhất của cuộc thi năm nay là thực hiện đúng mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nhà trường, đưa các dự án bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp dưới sự đồng hành tận tụy của các thầy cô giáo hướng dẫn”, cô Vũ Thị Phương Anh chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh cam kết sẽ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng hành và kết nối các tác giả với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư lớn nhằm sớm thương mại hóa sản phẩm, đưa các dự án của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Quảng Nam vươn xa hơn nữa trên thị trường trong tương lai.