Khơi thông dư địa phát triển mới, Thu Bồn kiến tạo cực tăng trưởng mới phía Tây Đà Nẵng

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Thu Bồn cho biết: Từ ngày 1/7/2025, cùng với các địa phương trong cả nước, xã Thu Bồn chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân.

Điểm nổi bật nhất sau khi thực hiện mô hình mới là việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đưa nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện về giải quyết trực tiếp tại xã. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc, giảm chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Khơi thông dư địa phát triển mới, xã Thu Bồn kiến tạo cực tăng trưởng mới phía Tây Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã hoạt động ổn định, hiệu quả với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt gần 100%. Những thủ tục vốn được xem là phức tạp như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ tịch, xác nhận hồ sơ liên quan đến đất đai, xây dựng… đều được xử lý nhanh hơn trước.

Song song với cải cách hành chính, Thu Bồn cũng là một trong những địa phương tích cực triển khai chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Các dịch vụ công trực tuyến được mở rộng, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 99%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt gần 100%. Mô hình liên thông “3 trong 1” gồm cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em được triển khai hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Ông Sơn cho biết thêm, sau hợp nhất, Thu Bồn sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và có điều kiện thuận lợi để tái cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Xã Thu Bồn đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027 và trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030. Ảnh: T.H.

Địa phương xác định rõ phương châm phát triển: “Nông nghiệp là nền tảng ổn định, công nghiệp là trọng tâm, thương mại - dịch vụ là đột phá”. Trên cơ sở đó, xã tập trung khai thác hiệu quả lợi thế vị trí địa lý, quỹ đất và hệ thống hạ tầng đang từng bước được hoàn thiện để thu hút đầu tư.

Đến nay, trên địa bàn có khoảng 245 doanh nghiệp và hơn 500 hộ kinh doanh cá thể hoạt động ổn định trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm.

Nhiều dự án động lực đang được xúc tiến và triển khai như khu dân cư Kiểm Lâm, Trung tâm thương mại - dịch vụ Thu Bồn, cụm công nghiệp Gò Biên và các khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ mới.

Theo định hướng phát triển, Thu Bồn sẽ trở thành địa bàn vệ tinh công nghiệp - dịch vụ quan trọng của khu vực phía Tây Đà Nẵng, đóng vai trò kết nối giữa trung tâm đô thị với các vùng sản xuất nông nghiệp và các khu du lịch trọng điểm.

Sau hợp nhất, các dịch vụ công trực tuyến của xã Thu Bồn được mở rộng, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 99%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt gần 100%. Ảnh: T.H.

Địa phương cũng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 10% mỗi năm, tăng thu ngân sách bình quân từ 10% trở lên và thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư xã hội với mức tăng khoảng 15-16%/năm.

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với sự phát triển của Thu Bồn trong nhiều năm qua là hạ tầng giao thông và khả năng kết nối liên vùng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều công trình giao thông quan trọng đã và đang được đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, việc đưa vào khai thác cầu Giao Thủy, cầu Sông Thu kết nối với quốc lộ 14H đã góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng lưu thông hàng hóa, kết nối các vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Điểm sáng trong giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới

Ông Sơn chia sẻ, mặc dù đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, Thu Bồn vẫn xác định nông nghiệp là khu vực giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm sinh kế cho người dân. Nhiều cánh đồng mẫu lớn tại Thu Bồn Đông, Thu Bồn Tây tiếp tục phát huy hiệu quả. Các vùng sản xuất tập trung tại Lệ Bắc, Tân Thọ được định hướng phát triển theo hướng hàng hóa, gắn với liên kết sản xuất giống lúa, cây thuốc lá và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (thôn Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) là thế mạnh của địa phương trong phát triển du lịch. Ảnh: V.H.

Cùng với đó, xã khuyến khích người dân áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản.

Các mô hình kinh tế vườn, vườn mẫu cũng đang phát triển mạnh, mang lại thu nhập từ 50-70 triệu đồng mỗi năm cho nhiều hộ dân. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nông nghiệp cần chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đến cuối năm 2025, toàn xã còn 180 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,94%; số hộ cận nghèo còn 61 hộ, tương đương 0,66%. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh địa phương vẫn còn nhiều khó khăn sau sáp nhập. Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, hàng trăm hộ dân đã được hỗ trợ sinh kế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, cải thiện nhà ở và phát triển sản xuất.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, Thu Bồn đang tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu theo bộ tiêu chí quốc gia mới. Địa phương đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027 và trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.

Mục tiêu của xã Thu Bồn không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng mà còn hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Nhìn về tương lai, Thu Bồn đang xây dựng chiến lược phát triển theo hướng đa trung tâm, khai thác hiệu quả các tiềm năng về công nghiệp, thương mại, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Thu Bồn đang nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp với du lịch nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: T.L.

Địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển không gian theo từng vùng chức năng, gồm khu dân cư - đô thị hóa, vùng sản xuất nông nghiệp, vùng tiểu thủ công nghiệp - làng nghề và các khu du lịch sinh thái.

Đặc biệt, Thu Bồn sở hữu lợi thế lớn khi nằm trên hành lang kết nối các điểm đến nổi tiếng của miền Trung. Chính quyền địa phương đang định hướng hình thành không gian du lịch kết nối Hội An - Mỹ Sơn và các vùng phụ cận, lấy Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn làm điểm nhấn trung tâm.

Bên cạnh đó, việc đầu tư phát triển Trung tâm thương mại - dịch vụ Kiểm Lâm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở rộng mạng lưới thương mại hiện đại và thúc đẩy thương mại điện tử sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

“Từ những nền tảng đã được xây dựng sau hợp nhất, cùng với quyết tâm đổi mới tư duy quản lý, cải cách hành chính và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển, Thu Bồn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng kinh tế năng động, hiện đại của khu vực phía Tây Đà Nẵng, góp phần tạo thêm cực tăng trưởng, phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn phát triển tiếp theo...”, ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Thu Bồn nhấn mạnh.