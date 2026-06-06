Không còn dễ “lướt sóng”, bất động sản Quảng Ninh cần giá trị thực

Điểm đến tiềm năng cho nhà đầu tư sở hữu bất động sản thứ hai trở lên

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội, Quảng Ninh hiện sở hữu bốn động lực chính để tiếp tục thu hút các đơn vị phát triển và nhà đầu tư bất động sản.

Động lực kinh tế được xếp hàng đầu khi Quảng Ninh tiếp tục được định vị là một cực tăng trưởng quan trọng của miền Bắc, với nền tảng phát triển đến từ công nghiệp, dòng vốn FDI, kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển.

Không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, các lĩnh vực này còn tạo nhu cầu thực đối với nhà ở, căn hộ cho thuê, lưu trú chuyên gia và dịch vụ đô thị.

Sự quan tâm của nhà đầu tư tới thị trường bất động sản Quảng Ninh được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. (Ảnh: QN)

Về hạ tầng, Quảng Ninh sở hữu hệ thống kết nối liên vùng đồng bộ với trục cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, sân bay Vân Đồn và hệ thống cảng biển.

Đặc biệt, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, với điểm đầu tại ga Cổ Loa và điểm cuối tại ga Hạ Long được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Điều này có thể mở rộng cả tệp khách du lịch lẫn nhu cầu đầu tư và sở hữu bất động sản thứ hai từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Về động lực du lịch, tại miền Bắc, Quảng Ninh vẫn là trung tâm hàng đầu nhờ sở hữu nhiều điểm đến quy mô lớn như Hạ Long, Yên Tử, Vân Đồn và Móng Cái. Đồng thời, tỉnh cũng đang định hướng phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch quốc tế, nghỉ dưỡng cao cấp, MICE và kinh tế đêm, qua đó tạo nền tảng dài hạn cho bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ.

Cuối cùng, về động lực phát triển đô thị, Quảng Ninh đang nghiên cứu xây dựng trung tâm hành chính mới tại xã Thống Nhất, khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục. Chiến lược này mở rộng không gian đô thị Hạ Long và thúc đẩy phát triển hạ tầng, dịch vụ, không gian công cộng, các khu đô thị mới. Qua đó, tỉnh có thêm dư địa phát triển thị trường bất động sản trong trung và dài hạn.

Thận trọng, nghĩ đến mục tiêu dài hạn khi đầu tư

Bên cạnh những động lực trên, cũng theo vị chuyên gia đánh giá, việc đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mang nhiều kỳ vọng cho thị trường bất động sản tại địa phương.



Lợi ích lớn nhất khi Quảng Ninh hướng tới mô hình thành phố trực thuộc Trung ương là khả năng được ưu tiên phát triển các tuyến giao thông trọng điểm (cao tốc, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển…), giúp tăng khả năng kết nối và mở rộng không gian phát triển đô thị.

"Cơ chế quản lý linh hoạt hơn và định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ sẽ giúp Quảng Ninh gia tăng khả năng thu hút nhà đầu tư, đặc biệt vào bất động sản nghỉ dưỡng, công nghiệp và đô thị.

Cải cách thể chế và quản trị đô thị được kỳ vọng cải thiện môi trường kinh doanh, giúp thị trường bất động sản vận hành minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Nâng chuẩn chất lượng dự án: Định hướng đô thị xanh, thông minh, bền vững sẽ ưu tiên các dự án quy hoạch tốt, vận hành hiệu quả, tránh lãng phí đất đai", bà Hằng phân tích.

Về mục tiêu, chiến lược trong thời gian tới, bà Đỗ Thu Hằng cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên tiếp cận thị trường Quảng Ninh theo hướng chọn lọc và ưu tiên giá trị khai thác thực tế hơn là kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.



"Về chiến lược đầu tư, nhà đầu tư nên ưu tiên trung và dài hạn, tập trung vào các khu vực có hạ tầng hoàn thiện, dân cư hiện hữu và khả năng tạo dòng tiền. Các chiến lược đầu cơ theo tin quy hoạch hoặc sản phẩm pháp lý chưa hoàn thiện sẽ tiềm ẩn rủi ro cao hơn giai đoạn trước.

Về phân khúc, các sản phẩm nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực, khu đô thị đồng bộ, bất động sản gắn với thương mại – dịch vụ và các dự án có khả năng vận hành du lịch thực chất sẽ có triển vọng ổn định hơn. Trong khi đó, condotel hoặc sản phẩm nghỉ dưỡng thuần đầu tư vẫn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn", bà Hằng nêu quan điểm.