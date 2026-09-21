"Đột nhập" trang trại robot tự động trồng, đóng gói rau xà lách siêu sạch quanh năm

Trang trại sử dụng phương pháp "nông nghiệp thẳng đứng" để trồng rau xà lách. Ảnh: Coop Norge/Avisomo.

Na Uy vừa đưa vào vận hành cơ sở sản xuất rau hoàn toàn tự động đầu tiên của nước này. Đặt tại Gardermoen, gần thủ đô Oslo, trang trại sử dụng công nghệ “nông nghiệp thẳng đứng” cùng hệ thống robot để thực hiện các công đoạn từ gieo hạt, chăm sóc đến thu hoạch và đóng gói.

Cơ sở này do Himmelgrønt AS vận hành, là dự án hợp tác giữa chuỗi siêu thị Coop Norge và công ty công nghệ Avisomo. Những sản phẩm đầu tiên đã được đưa lên kệ các cửa hàng từ mùa xuân năm nay.

Điểm đặc biệt là rau xà lách gần như không được con người chạm vào trong suốt quá trình sản xuất.

“Từ khi được gieo hạt, phát triển, đóng gói cho đến khi lên kệ, không có người nào được chạm vào rau xà lách”, Ottar Bakås, nhà nghiên cứu tại SINTEF, cho biết.

Robot kiểm soát từng điều kiện để rau phát triển

Rau xà lách được trồng trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và lượng nước được kiểm soát chặt chẽ. Việc không tiếp xúc với bàn tay con người giúp cây trồng kéo dài thời hạn sử dụng lâu hơn. Nguồn ảnh: Coop Norway/Avisomo

Mô hình được sử dụng tại Gardermoen là nông nghiệp thẳng đứng, trong đó cây được trồng trong nhà, xếp thành nhiều tầng thay vì trải rộng trên mặt đất.

Hệ thống tự động kiểm soát ánh sáng, không khí và lượng nước để tạo môi trường phù hợp cho cây phát triển. Hạt giống được đặt trong từng khay, trong khi rễ mọc xuống phía dưới và tiếp cận chất dinh dưỡng thông qua dòng nước. Phần cây phát triển ở phía trên.

Với những giống xà lách phát triển nhanh, chỉ mất hơn hai tuần để cây sẵn sàng thu hoạch.

Do được trồng trong môi trường khép kín, cây không tiếp xúc với côn trùng và không cần sử dụng thuốc trừ sâu. Việc hạn chế tiếp xúc với con người cũng giúp giảm nhiều nguồn nguy cơ gây bệnh, từ đó góp phần duy trì chất lượng rau.

Một lợi thế khác là mô hình này không phụ thuộc vào mùa vụ. Rau có thể được trồng quanh năm trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và nước được kiểm soát, qua đó giúp Na Uy giảm nhu cầu nhập khẩu rau từ nước ngoài.

Kéo dài thời gian bảo quản lên 12 tuần

Công nghệ tự động hóa còn mang lại một lợi ích đáng chú ý: kéo dài thời gian bảo quản.

Theo các nhà nghiên cứu, thời hạn sử dụng của xà lách và một số loại rau thơm có thể tăng từ khoảng 2-4 tuần lên tới 12 tuần, tương đương gấp ba lần.

Điều này giúp các siêu thị giảm lượng rau phải loại bỏ do hết hạn, đồng thời có thể duy trì nhiều sản phẩm rau trộn và salad hơn trên kệ hàng.

Robot cũng giúp giải quyết một vấn đề khác của ngành nông nghiệp Na Uy: thiếu lao động.

Khi máy móc đảm nhiệm công việc thu hoạch và nhiều công đoạn thủ công, các trang trại không cần một lực lượng nhân công lớn. Những công việc nặng nhọc hoặc nguy hiểm cũng được giảm bớt, trong khi người lao động có thể đảm nhận các nhiệm vụ đa dạng hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng công nghệ này không chỉ phù hợp với xà lách mà còn có thể áp dụng cho nhiều loại cây khác như dâu, cà chua và dưa chuột.

Tuy nhiên, mức độ tự động hóa phù hợp sẽ phụ thuộc vào từng trang trại và chi phí đầu tư. Theo SINTEF, để mô hình có hiệu quả kinh tế, các cơ sở cần mở rộng quy mô sản xuất và tận dụng thiết bị cho nhiều công đoạn khác nhau.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ sở sản xuất tự động được xây dựng trên khắp Na Uy. Không chỉ giúp tăng nguồn cung rau trong nước, mô hình này còn được xem là một phần trong khả năng bảo đảm nguồn thực phẩm của quốc gia khi xảy ra khủng hoảng.