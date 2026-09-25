Không duy trì dự trữ thóc gạo đúng quy định, thương nhân xuất khẩu gạo sẽ bị rút giấy phép

Nghị định quy định về kinh doanh xuất, nhập khẩu thóc, gạo các loại; hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, gia công gạo cho nước ngoài. Hoạt động xuất khẩu không vì mục đích thương mại, viện trợ, biếu, tặng gạo không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Chỉ thương nhân đủ điều kiện mới được xuất khẩu gạo

Theo quy định, thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, được kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định.

Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận cũng được thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định của Nghị định, pháp luật Việt Nam và các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chính phủ ban hành Nghị định mới về quản lý kinh doanh, xuất khẩu gạo (Ảnh: Chinhphu.vn).

Chỉ thương nhân được cấp Giấy chứng nhận mới được nhận ủy thác xuất khẩu gạo. Riêng thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, không phải có Giấy chứng nhận, không phải thực hiện dự trữ lưu thông và không thực hiện trách nhiệm báo cáo theo quy định.

Đối với thương nhân kinh doanh nhập khẩu gạo, phải thông báo kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương, trong đó phải có kho chứa và cơ sở xay xát.

Nghị định quy định thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và 1 cơ sở xay xát gạo đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Kho và cơ sở xay xát có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác. Việc thuê phải có hợp đồng bằng văn bản theo quy định pháp luật và bảo đảm thời hạn của Giấy chứng nhận.

Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận không được cho thương nhân khác thuê để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với những kho chuyên dùng và cơ sở xay xát đã được Bộ Công Thương ghi trong Giấy chứng nhận của mình.

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận bản giấy và bản điện tử khi áp dụng cho thương nhân đáp ứng đủ điều kiện.

Những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận

Bộ Công Thương xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận trong nhiều trường hợp. Trong đó, Giấy chứng nhận bị thu hồi khi thương nhân đề nghị; giải thể, phá sản; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký đầu tư.

Thương nhân cũng có thể bị thu hồi nếu không đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu là người xuất khẩu trong 12 tháng liên tục, trừ trường hợp đã thông báo tạm ngừng kinh doanh; không duy trì điều kiện kinh doanh; kê khai không đúng thực tế kho, cơ sở xay xát hoặc có gian lận để được cấp Giấy chứng nhận.

Nghị định đưa ra những rào cả để hạn chế doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo lũng đoạn thị trường (Ảnh: Danviet.vn).

Các trường hợp khác gồm không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền; không báo cáo sau 45 ngày kể từ khi Bộ Công Thương có văn bản đôn đốc; không duy trì mức dự trữ thóc, gạo theo quy định hoặc theo đề xuất của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nghị định nêu rõ, thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 01/2025/NĐ-CP, được tiếp tục hoạt động theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp, không phải đề nghị cấp lại, trừ trường hợp đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung theo quy định mới.

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, thương nhân kinh doanh nhập khẩu gạo phải đăng ký kế hoạch nhập khẩu gạo với Bộ Công Thương.

Việc đánh giá mức độ tín nhiệm của thương nhân xuất khẩu gạo theo Điều 14 được thực hiện từ ngày 1/1/2028.

Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã hoạt động sản xuất, xuất khẩu gạo trước năm 2010 tiếp tục hoạt động theo giấy phép đã được cấp, đồng thời tuân thủ Nghị định mới và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đã được nộp đầy đủ trước khi Nghị định có hiệu lực, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP.

Thời điểm nộp hồ sơ được xác định theo ngày gửi hồ sơ trên dấu bưu điện, ngày Bộ Công Thương nhận hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến hoặc ngày trên dấu tiếp nhận công văn đến nếu nộp trực tiếp.

Trường hợp quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với kho chứa thóc, gạo và cơ sở xay xát chưa được ban hành, tiếp tục áp dụng quy định đã ban hành cho đến khi quy định mới có hiệu lực.