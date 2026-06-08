Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 2.000 tỷ đồng được Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh là đơn vị được lựa chọn triển khai dự án. Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) có quy mô sử dụng đất 188,61 ha, đặt tại phường Bắc Hồng Lĩnh.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.080 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 434 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đến sản xuất, kinh doanh. Khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác kiểm tra KCN Bắc Hồng Lĩnh.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh định hướng phát triển Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, trong đó công nghiệp giấy được xác định là lĩnh vực chủ lực.

Định hướng này không chỉ phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh mà còn mở ra cơ hội hình thành chuỗi sản xuất, chế biến sâu, gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp địa phương.

Để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và quy định, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì theo dõi, giám sát toàn diện quá trình thực hiện. Đồng thời, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định chuyên ngành khác.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cũng như đầu tư nhà ở cho công nhân và các công trình phúc lợi phục vụ người lao động.

Toàn cảnh quy hoạch kiến trúc KCN Bắc Hồng Lĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường giám sát việc sử dụng vốn chủ sở hữu, tiến độ đầu tư hạ tầng và hiệu quả thu hút các dự án thứ cấp. Mục tiêu là đảm bảo khu công nghiệp phát triển đúng định hướng, đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

Việc chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh không chỉ góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp mà còn tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Với quy mô đầu tư lớn và định hướng phát triển rõ ràng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.