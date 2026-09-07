Khu đất gần 8ha bỏ hoang ở Huế được "mở đường" làm dự án nhà ở 1.700 tỷ đồng

HĐND TP.Huế vừa thông qua nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo nghị quyết, danh mục được thông qua có dự án Khu dân cư Phú Thượng, tại phường Mỹ Thượng, TP.Huế.

Khu đất thực hiện dự án Khu dân cư Phú Thượng là nơi dự án của VietinBank thi công dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: N.V.

Dự án có quy mô diện tích dự kiến khoảng 7,92ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng. Đơn vị đăng ký thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (trụ sở tại TP.Hà Nội).

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án được xác định là đất cơ sở giáo dục đào tạo theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 288762 cấp ngày 28/3/2012, chủ sử dụng đất là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng trong thời gian 72 tháng kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tính từ thời điểm được nhà nước giao đất theo quy định.

Việc đưa dự án Khu dân cư Phú Thượng vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm được thực hiện theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.



Việc xác định danh mục khu đất là bước để triển khai cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15, quá trình thực hiện dự án vẫn phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về đất đai, đầu tư, xây dựng và nhà ở.



Theo tìm hiểu của PV, khu đất thực hiện dự án Khu dân cư Phú Thượng vốn là nơi thực hiện dự án Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của VietinBank tại TP.Huế. Dự án của VietinBank thi công dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm nay. Trong khuôn viên dự án cỏ dại mọc ngổn ngang, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.



Tài sản gắn liền với đất chưa được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.



Vào ngày 26/9/2024, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Tài Chính TP.Huế) đã ban hành thông báo số 3660/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động dự án. Tiếp đó, vào ngày 23/10/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP.Huế) ban hành thông báo thu hồi đất đất cấp cho dự án.