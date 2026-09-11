Khu đất hơn 201ha, giá hơn 2.200 tỷ đồng ở tỉnh Gia Lai, vì sao 3 lần đấu giá vẫn “ế”?

Khu đất phía Đông giáp khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình, phía Bắc giáp suối Ia Linh, phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và phía Tây giáp đất nông nghiệp.

Theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện dự án có giá khởi điểm hơn 2.247 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 72 tháng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao hoặc cho thuê đất.

Trong tổng diện tích hơn 201ha, đất sân golf chiếm hơn 56,6ha; đất hạ tầng kỹ thuật gồm quảng trường, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải… hơn 49,3ha; đất ở hơn 39,2ha; đất thương mại dịch vụ hơn 9,7ha.

Đối với đất ở, dự án dự kiến cung cấp nhiều dòng sản phẩm như 60 căn biệt thự đơn lập, 826 căn biệt thự song lập, 84 căn biệt thự sân golf và 598 căn nhà ở liên kế. Ngoài ra, dự án còn bố trí khoảng 8,4ha đất dành cho nhà ở xã hội.

UBND tỉnh Gia Lai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức triển khai việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, dự án CK54 đã qua 3 lần đấu giá nhưng đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm.

Vị trí thực hiện dự án Khu đô thị CK54, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TL.

Tỉnh rất kỳ vọng vào dự án CK54, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Bởi, số tiền dự kiến thu từ dự án lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Nếu nguồn thu này được thực hiện, ngân sách tỉnh sẽ có thêm nguồn lực đáng kể để phục vụ đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, thực tế 3 lần đấu giá chưa có nhà đầu tư khiến tỉnh phải tính toán các phương án để tháo gỡ điểm nghẽn.

Để tháo gỡ vướng mắc, trước mắt tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch nhằm tăng sức hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư.

Một trong những hướng được lãnh đạo tỉnh đặt ra là xem xét lại cơ cấu sử dụng đất trong dự án. Có thể nghiên cứu tăng diện tích đất ở, đồng thời điều chỉnh giảm diện tích đất thương mại và một số diện tích đất công cộng, cây xanh… nhằm tạo ra cơ cấu sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thị trường và khả năng khai thác của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu đã điều chỉnh quy hoạch mà dự án vẫn không thu hút được nhà đầu tư, thì phương án tiếp theo có thể phải tính đến là xem xét lại giá đất.