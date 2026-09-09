Khu đô thị Nam Cầu Phủ gần 50ha ở Hà Tĩnh đang được thành hình

Khẩn trương thi công mặt bằng Khu đô thị Nam Cầu Phủ

Tập đoàn T&T Group phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ quy hoạch sang hiện thực hóa một khu đô thị mới có quy mô lớn tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh.

Vị trí ba mặt giáp sông Rào Cái, quy hoạch đồng bộ cùng hệ thống thương mại, dịch vụ, nhà ở, Khu đô thị Nam Cầu Phủ được định hướng trở thành một điểm nhấn mới trong bức tranh đô thị Hà Tĩnh.

Cán bộ kỹ thuật tiến hành đo đạc, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ. Ảnh: LT

Khu đô thị Nam Cầu Phủ tọa lạc tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh, ngay cửa ngõ đô thị trung tâm. Dự án có tổng diện tích 49,91 ha, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 và ký Hợp đồng thực hiện số 02/2020/HĐ-ĐTDA ngày 21/9/2020.

Theo quy hoạch, dự án được phân bổ quỹ đất cho nhiều chức năng, tạo nên một tổng thể đô thị đa dạng nhưng có tính kết nối cao. Trong đó, đất thương mại dịch vụ chiếm khoảng 109.488 m2; đất ở thương mại khoảng 150.594 m2; đất ở xã hội 37.648 m2; đất giáo dục 5.459 m2.

Bên cạnh đó, dự án dành khoảng 15.397 m2 cho cây xanh, mặt nước; 166.172 m2 cho đất giao thông và bãi đỗ xe; cùng các diện tích phục vụ tín ngưỡng, đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Hiện các đơn vị đang khẩn trương thi công nền đường. Ảnh: LT

Hiện trên công trường, các hạng mục hạ tầng đang được khẩn trương triển khai. Công tác san nền K90 đã đạt khoảng 85-90% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/9/2026. Hạng mục thi công nền đường K95 đạt khoảng 55-60%, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2026.

Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dự án bắt đầu triển khai từ cuối tháng 8/2026, với thời gian thực hiện dự kiến khoảng 180 ngày, hướng tới hoàn thành vào tháng 3/2027.

Theo cán bộ kỹ thuật, hạng mục nền đường đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng, các đơn vị đang khẩn trương thi công để bảo đảm tiến độ đề ra. Ảnh: LT

Đáng chú ý, 102 căn nhà ở xã hội thuộc dự án dự kiến được triển khai từ tháng 10/2026. Việc dành quỹ đất và phát triển nhà ở xã hội trong một khu đô thị quy mô lớn không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm nhà ở mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận không gian sống có hạ tầng đồng bộ cho người dân.

Mở rộng không gian đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Theo định hướng quy hoạch, dự án phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm như shophouse thương mại, nhà liền kề, biệt thự ven sông, trung tâm thương mại, dịch vụ giải trí, khách sạn đạt chuẩn quốc tế và nhà ở xã hội.

Các tốp công nhân khẩn trương thi công dự án. Ảnh: LT

Sự kết hợp giữa nhà ở, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí và cảnh quan xanh được kỳ vọng tạo nên một khu đô thị có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu ngay trong nội khu, từ sinh sống, mua sắm, nghỉ dưỡng đến vui chơi, trải nghiệm.

Công nhân miệt mài thi công ngày đêm, quyết tâm đưa Khu đô thị Nam Cầu Phủ về đích đúng tiến độ. Ảnh: LT

Trong ý tưởng đó, con sông Rào Cái trở thành trục cảnh quan tự nhiên, còn các không gian lễ hội, thương mại và dịch vụ tạo nên sức sống đô thị. Đây là cách tiếp cận cho thấy tư duy phát triển dự án không chỉ đặt trọng tâm vào những công trình xây dựng, mà còn chú ý đến trải nghiệm của cư dân và cộng đồng.



Nếu được triển khai đồng bộ theo quy hoạch, ngọn hải đăng không chỉ đóng vai trò kiến trúc mà còn có thể trở thành biểu tượng nhận diện mới của khu vực, truyền tải tinh thần hội nhập và khát vọng phát triển của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Khu đô thị Nam Cầu Phủ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị sinh thái, góp phần mở rộng không gian phát triển hiện đại, xanh và bền vững phía Nam Hà Tĩnh. Ảnh: LT

Với tổng diện tích gần 50 ha, lợi thế cảnh quan sông nước, hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng sự đa dạng về sản phẩm, Khu đô thị Nam Cầu Phủ được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị sinh thái kiểu mẫu ở phía Nam Hà Tĩnh.

Theo Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng, trong khoảng 90 ngày kể từ khi triển khai từ đầu tháng 6, hạng mục san nền K90 đã đạt khoảng 80% khối lượng. Gói thi công nền đường K95 cũng đang được đẩy nhanh, đạt khoảng 60%.

Đây là những phần việc quan trọng, tạo nền tảng để dự án tiếp tục triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng và công trình trên đất.