Khu kinh tế mở Chu Lai đặt mục tiêu thu hút 5 tỷ USD: Doanh nghiệp hiến kế, sẵn sàng nguồn lực đón “đại bàng”

Bước đột phá từ hạ tầng chiến lược tại Khu kinh tế mở Chu Lai…

Trong giai đoạn 2026 - 2030, KKT mở Chu Lai được xem là chiến lược của phía Nam thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ thay đổi mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và đô thị quy mô lớn như, khởi công các khu đô thị lớn Tam Kỳ, Đông Nam Thăng Bình và Tam Anh. Nâng cấp hạ tầng hàng hải và đưa vào khai thác tuyến Luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn cập cảng.

Mô phỏng một dự án tại Khu công nghiệp Nam Thăng Bình thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: CTV

Đặc biệt, KKT mở Chu Lai đưa ra chỉ tiêu kinh tế đóng góp, trong đó doanh thu và mức nộp ngân sách tăng trưởng từ 11%/năm trở lên; đóng góp tối thiểu 25% tổng thu ngân sách toàn thành phố hằng năm và giải quyết việc làm mới cho khoảng 10.000 lao động.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban Quản lý KKT mở Chu Lai nhấn mạnh, chất lượng dòng vốn vào khu vực đang ghi nhận sự nâng cao rõ rệt. Sự hiện diện của các tập đoàn chiến lược trong và ngoài nước như THACO, Hyosung, Panko, SGI, Kärcher cùng các doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu đã tạo nền tảng vững chắc để hình thành một hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn.

Lễ khởi công Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa vào ngày 29/3/2026 mới đây. Ảnh: CTV

“Một trong những thành tựu nổi bật nhất của KKT mở Chu Lai là kết quả thu hút đầu tư mạnh mẽ, xây dựng một môi trường đầu tư năng động, hấp dẫn đối với các dòng vốn trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn phát triển mới, KKT mở Chu Lai được định hướng xây dựng trở thành vùng động lực kinh tế phía Nam thành phố, trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ mang tầm khu vực…”, ông Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh.

Doanh nghiệp cam kết dòng vốn nghìn tỷ và kiến nghị để đón “đại bàng”

Đồng hành cùng mục tiêu chung, nhiều doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đang tăng tốc giải ngân và mở rộng quy mô để chào đón nhiều doanh nghiệp về với Chu lai.

Ông Nguyễn Đình Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần KCN và đô thị An An Hòa (đại diện cho liên minh gồm Công ty CP Indusvalley Chu Lai và các công ty An An Hòa), khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với KKT mở Chu Lai.

Ông Nguyễn Đình Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần KCN và đô thị An An Hòa cho biết, dự kiến giải ngân 850 tỷ đồng trong năm 2026 cho KCN Tam Anh-An An Hòa. Ảnh: T.H

Doanh nghiệp này đã công bố kế hoạch hành động cụ thể, trong đó đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, dự kiến giải ngân 850 tỷ đồng trong năm 2026 cho KCN Tam Anh-An An Hòa để hoàn thành bồi thường và thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1.

Nhà xưởng xây theo yêu cầu, trong đó định hướng đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng để xây dựng hơn 1 triệu m² nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế trong giai đoạn 2026-2030. Và đặt mục tiêu thu hút hơn 500 triệu USD vốn FDI từ các thị trường Châu Âu, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, hướng vào nhóm ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Đại diện thành phố Đà Nẵng chúc mừng các đơn vị tại lễ khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch tại tại Khu công nghiệp Hậu cần Cảng Tam Hiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: T.H

Bên cạnh đó, đơn vị còn phát triển chuỗi cung ứng, nâng tổng mức đầu tư nhà máy bê tông An An Hòa từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng để cung ứng cho các dự án trọng điểm khu vực miền Trung và miền Bắc.

Và tập trung hoàn thành 3 khu dân cư Tam Quang với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng ngay trong năm 2026, giải quyết nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động tại huyện Núi Thành và các KCN lân cận.

Ở một mũi nhọn khác, Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam, đơn vị quản lý KCN Tam Thăng 2 và KCN Tam Thăng mở rộng 2, cũng đang dồn lực lượng để hoàn thiện đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải. Ông Dương Văn Chí, đại diện Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam chia sẻ, đây là trách nhiệm lớn lao của doanh nghiệp nhằm chung tay hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của KKT.

Khu Công nghiệp Tam Thăng được đầu tư khang trang thu hút nhiều doanh nghiệp trong và nước ngoài vào đầu tư. Ảnh: CTV

Để gỡ bỏ các rào cản và đẩy nhanh tiến độ đón sóng đầu tư, lãnh đạo các doanh nghiệp hạ tầng đã gửi đến chính quyền thành phố các đề xuất mang tính chiến lược, trong đó ưu tiên giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để bàn giao quỹ đất sạch cho nhà đầu tư đúng tiến độ. Việc giải quyết các tồn đọng này là yếu tố quyết định đến niềm tin của các tập đoàn quốc tế.

Xây dựng chính sách định giá đất công nghiệp theo hướng hợp lý, ổn định nhằm tạo động lực thu hút các dự án sản xuất công nghệ cao, có sức lan tỏa lớn và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông liên vùng, dịch vụ logistics, năng lượng và hạ tầng số nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng khu vực.

Ông Dương Văn Chí, đại diện Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam chia sẻ và kiến nghị với thành phố để sớm tháo gỡ để dự án của đơn vị sớm đi vào hoạt động. Ảnh: T.H

Trước những kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định, thành phố luôn coi doanh nghiệp là trung tâm và là động lực cốt lõi của nền kinh tế. Đà Nẵng cam kết sẽ đồng hành toàn diện, tạo môi trường thuận lợi nhất để các nhà đầu tư an tâm sản xuất, ổn định và mở rộng quy mô.

Bên cạnh sự chủ động của chính quyền, lãnh đạo thành phố đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần tăng tốc đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đây là chìa khóa để nâng cao năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh và đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của thành phố cũng như Khu kinh tế mở Chu Lai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình trong một lần kiểm tra một dự án đầu tư ở Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Ảnh: CTV

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Phan Thái Bình yêu cầu các sở, ngành chức năng lập tức rà soát cơ chế, chính sách; kịp thời tham mưu xóa bỏ các rào cản hành chính. Thành phố quyết tâm trải thảm đỏ thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp chế biến chế tạo, logistics, cảng biển và dịch vụ đổi mới sáng tạo…