Khu kinh tế Nhơn Hội hơn 14.000ha ở Gia Lai sẽ ra sao trong 20 năm tới?

Khu kinh tế Nhơn Hội rộng hơn 14.000ha, có 8 phân khu chức năng

Ngày 27/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.

Theo đơn vị tư vấn, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển mới sau khi tỉnh Gia Lai mở rộng không gian phát triển; đồng thời cập nhật các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành đã được phê duyệt để bảo đảm phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đồ án, phạm vi lập quy hoạch giữ nguyên khoảng 14.308 ha, gồm khu vực bán đảo Phương Mai và khu vực Canh Vinh; thời hạn quy hoạch được nghiên cứu cho hai giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Khu kinh tế Nhơn Hội được định hướng phát triển trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực theo mô hình tăng trưởng xanh, lấy công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) làm các động lực tăng trưởng chủ yếu.

Đồng thời, quy hoạch hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Theo dự báo, đến năm 2035, quy mô dân số Khu kinh tế Nhơn Hội đạt khoảng 160.000-170.000 người; đến năm 2050 đạt khoảng 320.000-360.000 người. Diện tích đất xây dựng các khu chức năng dự kiến đạt khoảng 10.980-11.600 ha vào năm 2050.

Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai.

Đồ án quy hoạch đề xuất mô hình phát triển đa trung tâm, đa chức năng với một hành lang liên kết tổng hợp Đông - Tây, 3 chuỗi phát triển và 5 vùng động lực. Trong đó, hành lang Đông - Tây được hình thành trên cơ sở quốc lộ 19, quốc lộ 19B cùng các tuyến kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Cảng Quy Nhơn, Cảng Nhơn Hội, Cảng hàng không Phù Cát và các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Năm vùng động lực bao gồm trung tâm cửa ngõ Cát Tiến; trung tâm du lịch - dịch vụ - đô thị.

Trung tâm đô thị du lịch ven vịnh Mai Hương và cảng Nhơn Hội; trung tâm du lịch sinh thái đầm Thị Nại - núi Phương Mai; trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ Vân Canh.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế Nhơn Hội được tổ chức thành 8 phân khu chức năng. So với quy hoạch trước đây, đồ án đã cập nhật nhiều nội dung mới về phát triển các khu đô thị, khu du lịch, trung tâm logistics, khu công nghiệp công nghệ cao. Bổ sung quỹ đất dành cho thương mại, dịch vụ, nhà ở chuyên gia, trung tâm hành chính và hệ thống hạ tầng xã hội.

Đồng thời điều chỉnh một số chức năng cảng biển, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại và nội vùng theo hướng đồng bộ, tăng cường kết nối với các tuyến giao thông chiến lược của khu vực.

Bên cạnh đó, nghiên cứu bổ sung tuyến đường sắt đô thị, phát triển giao thông xanh, giao thông thủy, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, logistics, công nghiệp và tăng cường liên kết vùng.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao chất lượng hồ sơ quy hoạch, cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý; bảo đảm sự thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị làm rõ hơn tính chất và mô hình phát triển của Khu kinh tế Nhơn Hội trong bối cảnh tỉnh Gia Lai sau khi mở rộng địa giới hành chính. Rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất, dự báo quy mô dân số, định hướng phát triển đô thị, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Bổ sung giải pháp phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật ngầm, phòng chống ngập úng, thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như làm rõ phương án mở rộng công suất cảng biển, cảng hàng không và kết nối đường sắt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Khu kinh tế trong tương lai.

Gia Lai hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt

Thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia. Đồng thời khẳng định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các ý kiến góp ý để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự phối hợp của UBND tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai và đơn vị tư vấn trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

Thứ trưởng nhận định, đồ án đã bám sát nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời cập nhật bối cảnh phát triển mới của tỉnh Gia Lai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phản ánh tương đối đầy đủ điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển, nhu cầu thu hút đầu tư và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Đại biểu tham gia thẩm định điều chỉnh quy hoạch KKT Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Gia Lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Rà soát cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và các nội dung điều chỉnh so với quy hoạch đã được phê duyệt.

Làm rõ hơn tính chất, tổ chức không gian phát triển của khu kinh tế; thống nhất các chỉ tiêu quy hoạch, sử dụng đất, quy mô dân số, phương án tổ chức không gian và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.