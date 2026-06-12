Kịch bản đầu tư cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đi qua Tây Ninh và Đồng Tháp

Dự án này, được đề xuất đầu tư quy mô phân kỳ 4 làn xe hoàn chỉnh trên tổng chiều dài 63,6km đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tây Ninh (hơn 60km) và Đồng Tháp (hơn 3km).

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh có điểm đầu dự án kết nối với dự án Vành đai 4 TP.HCM, cách nút giao Hoà Khánh khoảng 10km, thuộc địa phận xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh.

Điểm cuối kết nối với dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 thuộc xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp.

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh do AI khởi tạo.

Tính toán tổng mức đầu tư dự án, hai kịch bản được Ban QLDA Mỹ Thuận nghiên cứu gắn với các giải pháp thiết kế kỹ thuật khác nhau.

Kịch bản 1, xây dựng tuyến cao tốc với nền đắp thông thường (nền đường đắp kết hợp các công trình cầu vượt sông, kênh, đường...). Theo phương án này, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 37.000 tỷ đồng.

Kịch bản 2, xây dựng tuyến cao tốc với toàn bộ cầu cạn trừ phạm vi nút giao. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 45.500 tỷ đồng.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố kỹ thuật, khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, giảm chia cắt dân cư, giảm nhu cầu GPMB, giảm ảnh hưởng hệ thống thủy lợi và phát triển không gian hai bên tuyến, đơn vị quản lý dự án kiến nghị lựa chọn kịch bản 2.

Với kịch bản 2, tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng gần 230ha. Số hộ bị ảnh hưởng khoảng 382 hộ. Trong khi đó, nếu triển khai theo kịch bản 1, tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng hơn 500ha với khoảng 459 hộ bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm đang đối mặt với tình trạng khan hiếm cát đắp nền nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ và đội vốn kéo dài, kịch bản 2 cũng giúp giảm tối đa khối lượng vật liệu san lấp.

Việc chuyển dịch từ phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên (cát, đất đắp) sang vật liệu chế tạo sẵn (bê tông, cốt thép) là bước đi chủ động, đảm bảo tính khả thi về tiến độ thi công mà không phải chờ đợi xử lý lún hay tìm kiếm nguồn cung vật liệu.

Đánh giá về sự cần thiết đầu tư tuyến cao tốc Đức Hoà - Mỹ An, tờ trình nêu rõ: Việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện trục giao thông chiến lược Bắc - Nam phía Tây, tăng cường kết nối tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Tháp với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM; chia sẻ lưu lượng, giảm áp lực cho quốc lộ N2 và các tuyến đường hiện hữu.

Dự án cũng đồng thời góp phần nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.

Nếu được chấp thuận, dự án dự kiến sẽ khởi công năm 2027, hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác sử dụng năm 2030.