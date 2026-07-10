KIDO muốn thâu tóm doanh nghiệp mới thành lập chưa đầy 1 tháng

CTCP Tập đoàn KIDO (mã: KDC) vừa công bố kế hoạch nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TPF. Đáng chú ý, doanh nghiệp mục tiêu chỉ mới được thành lập chưa đầy một tháng trước thời điểm KIDO thông qua chủ trương mua lại và đặt trụ sở tại cùng địa chỉ với tập đoàn này.

Cụ thể, theo thông tin công bố ngày 7/7, Hội đồng quản trị KIDO đã ban hành Nghị quyết số KDC11/2026/NQ-HĐQT, chấp thuận việc nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TPF từ các thành viên góp vốn hiện hữu.

HĐQT giao ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của KIDO trực tiếp thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản liên quan và hoàn tất giao dịch.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy TPF là pháp nhân mới được thành lập ngày 15/6/2026, tức chỉ hơn ba tuần trước khi KIDO thông qua nghị quyết thâu tóm.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 640 tỷ đồng, trong đó bà Lê Thị Ngọc Mai sở hữu 96,874%, tương ứng gần 620 tỷ đồng, còn ông Nguyễn Quốc Lâm nắm giữ 3,126%, tương đương hơn 20 tỷ đồng.

Đáng chú ý là TPF đăng ký địa chỉ trụ sở tại Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Đây cũng chính là địa chỉ văn phòng điều hành của Tập đoàn KIDO. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý và hoạt động của công ty nắm giữ tài sản.

KIDO quyết định cử ông Trần Quốc Nguyên - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, ông Nguyên dự kiến đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của TPF.

Tại thời điểm cuối quý I/2026, KIDO sở hữu 8 công ty con với tổng giá trị đầu tư vượt 6.500 tỷ đồng.

Trước đó, tập đoàn cũng đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH KIDO Nhà Bè, tương ứng 51% vốn điều lệ, cho Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex). Giá trị thương vụ này đạt hơn 42 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, HĐQT KIDO cũng thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) làm đơn vị kiểm toán độc lập cho kỳ BCTC của Tập đoàn.