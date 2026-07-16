'Kiếm tiền tỷ đô': Hé lộ động lực đằng sau cú lột xác 'vô tiền khoáng hậu' của các ông lớn

Trụ sở chính của JPMorgan Chase & Co. tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh REUTERS/Eduardo Munoz

Kết quả kinh doanh "phá kỷ lục"

Mùa báo cáo tài chính quý II đã khởi đầu đầy ấn tượng với 5 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đồng loạt công bố kết quả khả quan. Điển hình như JPMorgan Chase đã ghi nhận mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử của một ngân hàng Mỹ, đạt 21,2 tỷ USD, tăng đáng kể so với con số 14,99 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Goldman Sachs cũng vượt xa dự báo lợi nhuận của giới phân tích, trong khi Citigroup báo cáo mức tăng trưởng lợi nhuận 45% và đạt doanh thu quý cao nhất trong một thập kỷ. Bank of America và Wells Fargo cũng ghi nhận những kết quả tích cực, được củng cố bởi hoạt động giao dịch sôi động và nhu cầu vốn tăng cao.

Động lực từ đâu?

Sự bùng nổ của thị trường IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) đóng vai trò then chốt. Cụ thể, các thương vụ đình đám như đợt IPO của SpaceX, thương vụ IPO trị giá 6,4 tỷ USD của nhà thiết kế chip Cerebras Systems và đợt bán cổ phần trị giá 85 tỷ USD của Alphabet (công ty mẹ của Google) đã mang về khoản phí khổng lồ cho các ngân hàng tư vấn.

Theo dữ liệu từ Dealogic, doanh thu ngân hàng đầu tư toàn cầu đã đạt 61,4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng 24% so với năm trước. JPMorgan tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về doanh thu ngân hàng đầu tư, trong khi Goldman Sachs đứng đầu về mảng tư vấn M&A.

Rủi ro địa chính trị và lo ngại tiềm ẩn

Dù các con số tài chính rất sáng sủa, giới lãnh đạo ngân hàng vẫn giữ thái độ cảnh giác trước các "cơn gió ngược":

Bất ổn địa chính trị: Các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông (đặc biệt là tình hình căng thẳng quanh eo biển Hormuz) đã tạo ra sự biến động lớn trên thị trường tài chính. Điều này vừa là "con dao hai lưỡi" – một mặt thúc đẩy doanh thu mảng giao dịch do biến động giá cao, nhưng mặt khác lại làm dấy lên lo ngại về lạm phát và áp lực lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Chi phí gia tăng: Một số ngân hàng như Citigroup và JPMorgan đã khiến nhà đầu tư lo lắng khi nâng dự báo chi phí hoạt động cho năm 2026, trong bối cảnh họ đẩy mạnh đầu tư để duy trì hiệu quả và tăng trưởng trong tương lai.

"Môi trường kinh doanh hiện tại vẫn rất mang tính xây dựng nhờ các hoạt động giao dịch và nhu cầu vốn", một chuyên gia tài chính nhận định.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang theo dõi sát sao liệu những rủi ro về lạm phát do giá năng lượng leo thang và sự không chắc chắn của nền kinh tế AI có làm đảo chiều đà tăng này trong nửa cuối năm hay không.