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Kiểm tra đột xuất, doanh nghiệp chăn nuôi ở Đà Nẵng lộ loạt vi phạm môi trường, bị phạt 625 triệu đồng

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Diệu Bình
08/07/2026 19:55 GMT +7
Sau đợt kiểm tra của lực lượng công an và cơ quan chuyên môn, Công ty TNHH Chăn nuôi Trường Sơn bị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xử phạt 625 triệu đồng vì xả nước thải gây ô nhiễm cùng nhiều vi phạm về bảo vệ môi trường.

Ngày 8/7, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Trường Sơn với tổng số tiền 625 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trước đó, ngày 5/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố cùng Công an xã Quế Sơn Trung kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Chăn nuôi Trường Sơn có hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Qua kiểm tra, thu thập hồ sơ, tài liệu và kết quả phân tích mẫu nước thải, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã có nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, công ty không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm hoặc không cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải khi có vi phạm về xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; vận hành công trình xử lý chất thải không đúng quy trình; xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng giấy phép môi trường; không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trong quá trình hoạt động.

Các hành vi trên vi phạm quy định tại Điều 11 và Điều 40 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 1/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Chăn nuôi Trường Sơn có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung xử phạt. Trường hợp quá thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

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