Kiểm tra dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu "tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực"

Tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại tỉnh Gia Lai

Ngày 12/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tình hình triển khai thi công các dự án giao thông trọng điểm.

Cụ thể các dự án gồm: Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ; Đường phía Tây huyện Phù Cát (Tuyến từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát); Dự án Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), trong thời gian qua, công tác GPMB và triển khai các dự trọng điểm nêu trên cơ bản đảm bảo tiến độ.

Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ có phạm vi ảnh hưởng GPMB gồm 490 hộ và 2 tổ chức thuộc địa bàn các xã: Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Phù Mỹ Đông.

Trong đó, đoạn qua xã Phù Mỹ Tây (Km0+00 - Km5+500) ảnh hưởng khoảng 173 hộ, 1 tổ chức/321 thửa đất/267.874,3m2; khoảng 500 ngôi mộ. Đến nay, xã Phù Mỹ Tây xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ đạt 90%.

Đoạn qua xã Bình Dương (Km5+500 - Km9+500) ảnh hưởng khoảng 39 hộ và 01 tổ chức/48 thửa đất/247.136,5m2. Ban QLDA đã chi trả và bàn giao mặt bằng 33/39 hộ cho Nhà thầu thi công.

Đoạn qua xã Phù Mỹ Đông (Km9+500 - Km16+391,15) ảnh hưởng khoảng 280 hộ, 01 tổ chức/720 thửa đất/233.656,5m2; khoảng 1000 mộ. UBND xã đã phê duyệt 03 phương án của 141/171 hộ; hoàn thành chi trả đợt 1 (37 hộ) và đợt 2 (60 hộ); dự kiến ngày 13/5 tới sẽ thực hiện chi trả đợt 3 (44 hộ) và bàn giao mặt bằng.

Dự án gồm 02 gói thầu xây lắp với giá trị trên 1.616 tỷ đồng. Tại gói thầu số 1 (Km0-Km9+00), các nhà thầu đã bóc phong hóa được 2,1Km; thi công 3 cống tròn; đang đắp đất nền đường K95 đoạn từ Km6+00-Km7+900. Ở gói thầu số 2 (Km9+00-Km16+390), các nhà thầu đang thi công hoàn thành các cống hộp tại Km10+562 và Km10+345; triển khai thi công cống hộp tại Km10+166, các cọc khoan nhồi, đúc dầm cầu hồ Hóc Nhạn...

Đối với Dự án Đường phía Tây huyện Phù Cát (tuyến từ Khu Công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát), phạm vi ảnh hưởng GPMB thuộc địa bàn các xã Hòa Hội, xã Phù Cát và phường An Nhơn. Tổng số hộ bị ảnh hưởng toàn dự án là 309 hộ và 03 tổ chức với diện tích đất bị thu hồi khoảng 22,5ha.

Đến nay, UBND xã Phù Cát đã phê duyệt 06 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 184hộ/27,525 tỷ đồng; thực hiện chi trả cho 175hộ/25,493 tỷ đồng và đang tiếp tục thực hiện chi trả cho 9 hộ/2,032 tỷ đồng; bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 4,9/5,0Km.

UBND xã Hoà Hội đã phê duyệt 6 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 133 hộ/46,542 tỷ đồng; thực hiện chi trả 104 hộ/29,825 tỷ đồng và đang tiếp tục thực hiện chi trả cho 29 hộ/16,717 tỷ đồng; bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 3,2/4,1Km và 02 bãi đúc dầm.

Dự án có 1 gói thầu với giá trị hợp đồng trên 102 tỷ đồng. Hiện các nhà thầu đã tiến hành đào bóc hữu cơ 5,5 km, đắp đất nền đường thông tuyến 3,5 km; thi công cọc khoan nhồi cầu suối Đục được 18/22 cọc, cầu Hội Vân 2 thi công cọc khoan nhồi được 4/12 cọc; thi công các thân mố M1 và Trụ T1; đúc dầm cầu suối Đục được 15/15 dầm...

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, có 325 hộ và 08 tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi khoảng 87,47 ha.

Đến nay, đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho 321/325 hộ. Đối với các trường hợp còn lại, Ban đang tiếp tục vận động và phối hợp với UBND xã củng cố hồ sơ, thủ tục, lên kế hoạch cưỡng chế, bảo vệ thi công để đảm bảo tiến độ dự án.

Đáng chú ý, đã xây dựng hoàn thành 03 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 12,3 ha, gồm: Khu Tân Lệ, xã Phù Cát (5,0 ha); Khu Tân Nghi, phường An Nhơn (4,0 ha) và Khu Vĩnh Phú, phường An Nhơn Bắc (3,3 ha). Đồng thời, thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân khoan giếng, mở móng xây nhà.

Dự án này có 1 gói thầu với giá trị xây lắp trên 1.959 tỷ đồng. Hiện nay, nhà thầu đang huy động khoảng 824 nhân lực và tổ chức 31 mũi thi công (13 mũi thi công đắp đất nền; 08 mũi thi công hệ thống thoát nước; 02 mũi thi công tường rào; 04 mũi thi công lớp cát thoát nước đáy móng kết cấu; 02 mũi thi công móng cấp phối đá dăm; 02 mũi thi công mặt đường bê tông M150/25) để triển khai dự án. Giá trị thực hiện đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Dự kiến, đơn vị thi công sẽ hoàn thành đắp đất nền đường trong phạm vi đường cất hạ cánh vào 15/5, ngoài phạm vi đường cất hạ cánh vào ngày 30/05 tới; hoàn thành bê tông xi măng đường cất hạ cánh, đường lăn và lắp đặt thiết bị đảm bảo hoạt động bay (đèn hiệu, thiết bị ILS...) đồng thời với quá trình thi công bê tông đường cất hạ cánh vào cuối tháng 6/2026; bay hiệu chuẩn vào tháng 7/2026.

Không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh và kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân trong triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh việc sớm triển khai và hoàn thành các công trình dự án trọng điểm sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng của địa phương, ông Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị,… làm việc “3 ca, 4 kíp”để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, phấn đấu rút ngắn tiến độ thực hiện dự án.

“Lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục, công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Ngoài ra, các Chủ đầu tư dự án chủ động báo cáo tình hình thực hiện các dự án; đánh giá tiến độ thực hiện, các vấn đề tồn tại vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý khả thi, hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án.

Thi công Dự án Đường phía Tây Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý chi phí, chất lượng xây dựng công trình, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

“Trong đó, công tác quản lý chất lượng công trình cần được đặc biệt chú trọng vì chỉ cần một khâu không đảm bảo sẽ dẫn đến lãng phí và ảnh hưởng đến toàn bộ công trình”, ông Hoàng nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban ngành tiếp tục phối hợp với địa phương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.