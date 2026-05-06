Kiểm tra nơi đề xuất làm nhà máy tuyển, luyện quặng đồng 3108 tỷ, Phó Chủ tịch Quảng Ngãi nói gì?

Sáng 6/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã kiểm tra thực tế hiện trường khu vực đề xuất triển khai dự án xây dựng nhà máy tuyển, luyện quặng đồng tại xã Đăk Kôi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển (giữa) tại buổi kiểm tra hiện trường.

Dự án nhà máy tuyển, luyện quặng đồng được đề xuất xây dựng tại thôn 6, xã Đăk Kôi, do Công ty CP Khai thác khoáng sản Kon Tum làm chủ đầu tư, với diện tích đất gần 47ha, tổng vốn khoảng 3.108 tỷ đồng.

Theo định hướng đầu tư, nhà máy tuyển, luyện quặng đồng sẽ sử dụng hệ thống thiết bị đồng bộ, hiện đại; công suất thiết kế đạt khoảng 15.000 tấn đồng điện phân mỗi năm; sản phẩm phụ là axit sunfuric đạt khoảng 63.000 tấn/năm…

Trên cơ sở kiểm tra hiện trường, báo cáo của nhà đầu tư và ý kiến của các cấp ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển giao Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ nội dung góp ý của các thành viên; hoàn chỉnh, bổ sung thuyết minh dự án, làm rõ tính khả thi và gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan.

Thực hiện rà soát kỹ tính pháp lý của dự án; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình hoạt động. Dự án phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ xử lý môi trường.

Lãnh đạo chính quyền xã phát biểu tại buổi làm việc.

Nhà đầu tư dự án phải tuân thủ nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn trong thi công và vận hành; có giải pháp giảm thiểu tối đa tác động đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án.

Việc triển khai dự án phải gắn với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, có tính toán lâu dài, bảo đảm hài hòa giữa phát triển dự án và ổn định đời sống người dân….