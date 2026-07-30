Kiến nghị tháo gỡ gánh nặng chi phí trước tình hình giá lúa, cam, dừa bất định

Trong khi đó, người sản xuất nông nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn do giá các loại vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu và vật liệu xây dựng liên tục tăng cao.

Cử tri cho rằng, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, cần có chính sách bình ổn giá các yếu tố đầu vào, đặc biệt là xăng dầu, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm và mở rộng đầu ra cho nông sản, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Người nông dân đang bị ảnh hưởng do thị trường thiết ổn định. Ảnh: Dola AI

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của nhiều yếu tố như xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng, nguyên, nhiên vật liệu, chi phí vận tải quốc tế và tỷ giá... Những yếu tố này đã tạo áp lực lớn lên mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ trong nước, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2026 và trong giai đoạn tiếp theo, nhằm góp phần ổn định mặt bằng giá thị trường, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp theo thẩm quyền để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác quản lý, điều hành giá.

Trọng tâm là tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố có thể gây áp lực lạm phát; điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo lộ trình phù hợp, bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống kê khai giá điện tử, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm phục vụ kịp thời công tác tổng hợp, phân tích, báo cáo diễn biến giá cả thị trường và điều hành giá của cơ quan quản lý nhà nước.

Song song với đó, các cơ quan quản lý tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi thao túng giá, nâng khống giá bán. Đồng thời, Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất như giảm nhiều loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và thuế đối với xăng dầu.

Trước những biến động của thị trường thế giới, đặc biệt khi Hoa Kỳ thay đổi chính sách thuế quan và xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục tác động đến thương mại toàn cầu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động tổ chức các đoàn công tác xúc tiến, mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều thị trường tiềm năng như Anh, Đức, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Bỉ và Hà Lan.

Trong năm 2026, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tại Canada, Mexico, Hà Lan, Tây Ban Nha và khu vực châu Phi; đồng thời tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) như EVFTA, CPTPP và RCEP.

Về phía người sản xuất, cơ quan quản lý đề nghị nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu thông qua việc chuẩn hóa quy trình sản xuất.

Đồng thời, khuyến khích người dân áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như VietGAP, GlobalGAP và sản xuất hữu cơ; tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, bảo đảm không có dư lượng chất cấm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh đối với sản phẩm chăn nuôi.

Đặc biệt, nhằm hạn chế tình trạng "được mùa mất giá", Bộ Tài chính khuyến khích người sản xuất phát triển hệ thống logistics, đẩy mạnh chế biến sâu, tăng cường bảo quản sau thu hoạch và phát triển hệ thống kho lạnh nhằm kéo dài thời gian bảo quản nông sản, giảm áp lực tiêu thụ theo mùa vụ và nâng cao giá trị sản phẩm.