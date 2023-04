Kinh doanh dưới giá vốn, Cà phê Phước An (CPA) lỗ sâu trong quý I/2023

Công ty CP Cà phê Phước An (UPCoM: CPA) vừa công bố BCTC riêng quý I/2023 với kết quả kém sắc.

Cụ thể, doanh thu thuần ghi nhận 7,8 tỷ đồng, tăng 2,6 lần nhưng giá vốn tăng mạnh hơn với 8,2 tỷ đồng (tăng 3,7 lần so với cùng kỳ) nên lợi nhuận gộp âm 451 triệu đồng.

Doanh thu tài chính ghi nhận 48,5 triệu đồng, tuy nhiên chi phí ghi nhận 882,8 triệu đồng, trong đó toàn bộ là lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,3 lần lên hơn 2 tỷ đồng.

Kết quả quý I/2023, CPA báo lỗ gần 3,6 tỷ đồng, trong khi số lỗ của cùng kỳ năm ngoái chỉ ở mức 671 triệu đồng.

BCTC quý I của CPA.

Tổng tài sản CPA tính tới 31/3/2023 ghi nhận 129 tỷ đồng, giảm 6,4% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 8,6 tỷ đồng xuống còn gần 500 triệu đồng; hàng tồn kho giảm 15,2% xuống 18,7 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ xuống 59,3 tỷ đồng; tổng vay nợ ghi nhận 46,5 tỷ đồng, giảm 3,7% so với đầu năm.

Liên quan đến CPA, trước đó CTCP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood vừa thông báo đã bán thành công toàn bộ gần 18,27 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 77,31% vốn tại CPA.

Cà phê Phước An tiền thân là Nông trường Quốc doanh Phước An, được thành lập vào ngày 1/04/1977. Đến cuối năm 2017, Cà phê Phước An tiến hành cổ phần hoá và đây cũng là thời điểm Nutifood tham gia đầu tư chiến lược.

Đến năm 2020, Nutifood tiếp tục rót thêm 100 tỷ đồng để mua 10 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ của Cà phê Phước An với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Mục đích chào bán là bổ sung vốn và trả nợ vay. Sau giao dịch, Nutifood đã trở thành công ty mẹ chi phối 77,31% vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/04, cổ phiếu CPA giao dịch ở tham chiếu 4.600 đồng/cp.