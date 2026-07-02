Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng chưa đạt 2 con số nhưng thuộc nhóm cao của cả nước

Ngày 2/7, Cơ quan Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, bất chấp những khó khăn và thách thức.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng cho hay, các chính sách của Trung ương và thành phố được triển khai đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các ngành trọng điểm.

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ; sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng; các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng thông tin tình hình kinh tế Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Đình Thiên

Trưởng cơ quan Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết, theo ước tính, GRDP thành phố Đà Nẵng tăng 9,52% so với cùng kỳ, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên cả nước.

"Quý I tăng 9,28% và quý II tăng 9,72%, cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt. Trong đó, dịch vụ tiếp tục là động lực chủ yếu, tăng 9,31% và đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng chung. Công nghiệp và xây dựng tăng mạnh nhất, đạt 11,72%, phản ánh sự phục hồi của sản xuất và xây dựng. Khu vực Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,52%, cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng mở rộng", ông Vũ nêu.

Cơ quan Thống kê TP.Đà Nẵng cho hay, quy mô nền kinh tế của TP.Đà Nẵng theo giá hiện hành đạt 171.267 tỷ đồng, tăng thêm 21.029 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, dịch vụ tăng thêm 11.495 tỷ đồng, công nghiệp và xây dựng tăng 5.925 tỷ đồng, nông - lâm - thủy sản tăng 1.145 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục mang đặc trưng đô thị dịch vụ, song có sự chuyển dịch tích cực: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng từ 25,44% lên 25,78%, trong khi dịch vụ và nông nghiệp giảm nhẹ.

Trong tương quan cả nước, Đà Nẵng xếp 13/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP và đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ. Về quy mô, GRDP thành phố xếp 11/34, chiếm khoảng 2,57% GDP cả nước.

"Kết quả 6 tháng đầu năm chưa tăng trưởng được 2 con số theo yêu cầu của Trung ương. Nguyên do bởi 6 tháng đầu năm tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhiều nguyên nhân khác nhưng đây cũng là kết quả khả quan. Trong 6 tháng cuối năm sẽ có những giải pháp để đạt được tăng trưởng 2 con số.

Dù vậy những kết quả này khẳng định vị thế Đà Nẵng là một trong những cực tăng trưởng của miền Trung, đồng thời củng cố vai trò trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của khu vực", ông Vũ nêu.

