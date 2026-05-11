Kinh tế khởi sắc sau hợp nhất, xã Duy Xuyên - TP Đà Nẵng tăng tốc hoàn thành nông thôn mới

Bộ máy tinh gọn, hành chính chuyển biến mạnh

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất sau hợp nhất là sự ổn định và hiệu quả của bộ máy chính quyền cơ sở. Việc kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng đã giúp nâng cao tính chủ động, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành.

Ông Đặng Hữu Phúc - Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho biết, mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức quản lý.

Sau hợp nhất, kinh tế xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ. Ảnh: T.H.

“Sau hợp nhất, chúng tôi xác định phải nhanh chóng ổn định tổ chức, đồng thời đổi mới cách làm. Khi bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên rõ rệt, người dân và doanh nghiệp cũng được phục vụ tốt hơn,” ông Phúc cho biết.

Cải cách thủ tục hành chính được xem là “điểm sáng” nổi bật. Từ ngày 1/7/2025 đến giữa tháng 4/2026, xã đã triển khai 442 thủ tục hành chính, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 98%. Đặc biệt, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,78%, gần như tuyệt đối.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số trong hành chính được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ số hóa kết quả đạt 100%, cấp kết quả điện tử đạt 95%, tái sử dụng dữ liệu đạt 90%. Riêng trong những tháng đầu năm 2026, 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến – một con số cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng chính quyền số.

Xã Duy Xuyên tập trung phát triển công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ. Ảnh: T.H.

Bộ phận “một cửa” được tăng cường nhân lực, kết hợp với hệ thống công nghệ thông tin giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Không chỉ dừng lại ở cải cách hành chính, bức tranh kinh tế của xã Duy Xuyên sau hợp nhất cũng ghi nhận nhiều điểm sáng.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5% – mức tăng cao trong bối cảnh địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai và khối lượng công việc tăng mạnh sau sáp nhập. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm, tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ. Nông nghiệp vẫn giữ vai trò nền tảng nhưng đã bắt đầu chuyển sang mô hình sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

“Chúng tôi không còn làm nông nghiệp theo cách truyền thống. Mục tiêu là phải nâng cao giá trị sản phẩm, gắn sản xuất với chế biến và thị trường. Làm nông nhưng thu nhập phải cao hơn và bền vững hơn,” ông Phúc nhấn mạnh.

Xã Duy Xuyên đang tăng tốc hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2026. Ảnh: T.H.

Hoạt động kinh doanh cũng khởi sắc rõ rệt. Chỉ trong quý I/2026, xã đã tiếp nhận 70 hồ sơ đăng ký kinh doanh mới, nâng tổng số hộ kinh doanh lên hơn 1.500 hộ. Môi trường đầu tư được cải thiện theo hướng “đồng hành – tháo gỡ – thúc đẩy”, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư mạnh. Năm 2025, tổng nguồn vốn đầu tư đạt trên 50 tỷ đồng; bước sang năm 2026, địa phương đang triển khai 47 công trình, tập trung vào giao thông, thủy lợi, trường học và thiết chế văn hóa.

Nông thôn mới chuyển mình, đời sống người dân nâng cao

Ông Phúc cho biết thêm, song song với phát triển kinh tế, xã Duy Xuyên đặc biệt chú trọng triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, xã đã đạt 4/10 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026–2030. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm 2026.

Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Duy Oanh (xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) là đơn vị tiêu biểu trong phát triển các sản phẩm OCOP. Ảnh: T.H.

Hạ tầng nông thôn được cải thiện đáng kể: giao thông cơ bản được bê tông hóa, hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu trên 96%, điện và internet phủ kín 100% khu dân cư.

Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn khoảng 0,16%, tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt trên 98%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

“Chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thành tiêu chí, mà phải nâng cao chất lượng sống thực chất cho người dân. Người dân phải là trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển,” ông Phúc chia sẻ.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn tại Duy Xuyên.

Đến nay, địa phương đã có 6 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 2 sản phẩm đạt 3 sao và 4 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm như chổi đót, trứng gà ác, ngũ cốc, rau má, gạo lứt, sen… không chỉ mang tính đặc trưng mà còn có khả năng mở rộng thị trường.

Thông qua OCOP, tư duy sản xuất của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt, từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng, bao bì và thương hiệu. Nhiều sản phẩm đã được đưa lên sàn thương mại điện tử, từng bước tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Đặc biệt, một số mô hình mới như du lịch sinh thái sen Trà Lý, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hay sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP đã bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo giá trị gia tăng rõ nét.

Mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái đang được xã Duy Xuyên nhân rộng. Ảnh: T.H.

Sau hợp nhất, xã Duy Xuyên có một không gian phát triển rộng lớn hơn với nhiều tiềm năng đan xen. Để khai thác hiệu quả, địa phương xác định quy hoạch là khâu then chốt.

Hiện nay, xã đang tập trung hoàn thiện quy hoạch chung đến năm 2030, đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch hiện có. Trên cơ sở đó, định hình rõ các khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Ba vùng động lực chính đang được định hình: Vùng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung phát triển các cụm công nghiệp Tây An, Đông Yên, thu hút dự án sạch, tạo việc làm; Vùng nông nghiệp công nghệ cao: xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với chế biến và thương hiệu; Vùng du lịch – dịch vụ: khai thác giá trị văn hóa, làng nghề, cảnh quan để phát triển du lịch cộng đồng. Song song đó, xã định hướng xây dựng khu trung tâm theo hướng hiện đại, từng bước hình thành không gian đô thị trung tâm đóng vai trò hạt nhân phát triển.

Chuyển đổi số – “chìa khóa” cho phát triển bền vững

Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số được xem là yếu tố then chốt giúp địa phương bứt phá. Xã Duy Xuyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như ứng dụng phần mềm quản lý, sử dụng chữ ký số, số hóa quy trình “một cửa”, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, địa phương cũng đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất và truy xuất nguồn gốc.

“Hạ tầng công nghệ ở một số khu vực chưa đồng bộ, kỹ năng số của người dân còn hạn chế, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những vấn đề chúng tôi đang tập trung tháo gỡ,” ông Phúc nói.

Xã Duy Xuyên phấn đấu đạt xã nông thôn mới hiện đại sau năm 2030. Ảnh: T.H.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao kỹ năng cho người dân, đồng thời thu hút doanh nghiệp công nghệ tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Với những kết quả đã đạt được, xã Duy Xuyên đang đặt ra mục tiêu rõ ràng đó là đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2026 và hướng tới nông thôn mới hiện đại sau năm 2030.

Theo ông Đặng Hữu Phúc - Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, để đạt được mục tiêu này, địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy tối đa nội lực, đồng thời thu hút hiệu quả các nguồn lực bên ngoài.

“Chúng tôi xác định rõ, Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp là động lực, còn người dân là trung tâm. Khi 3 yếu tố này gắn kết chặt chẽ, Duy Xuyên sẽ có đủ điều kiện để phát triển nhanh và bền vững”.

Với hướng đi rõ ràng, cách làm bài bản và quyết tâm cao, xã Duy Xuyên đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một địa bàn nông thôn truyền thống, nơi đây đang vươn lên trở thành vùng kinh tế năng động, hiện đại – một điểm sáng trong quá trình phát triển của TP Đà Nẵng sau hợp nhất.