KT Home bàn giao căn hộ kỹ thuật đợt 1, mở ra hành trình an cư cho cư dân

Bên cạnh hoạt động bàn giao, khách hàng còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn. Những hoạt động này góp phần tạo nên không khí ấm áp, gắn kết giữa chủ đầu tư và các cư dân tương lai của KT Home.

Với khách hàng, chiếc chìa khóa căn hộ không đơn thuần là dấu mốc nhận nhà, mà còn là kết quả của quá trình lao động, tích góp và kỳ vọng về một không gian sống ổn định.

Đại diện Công ty CP Địa ốc Kim Thi trao chìa khóa căn hộ cho khách hàng tại lễ bàn giao căn hộ KT Home. Ảnh: TL

Việc bàn giao căn hộ kỹ thuật đợt 1 tại hai tòa KT01, KT02 vì vậy không chỉ là một bước tiến về mặt xây dựng, mà còn cho thấy dự án chung cư nhà ở xã hội Trung Lộc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tạo lập nơi ở ổn định, phù hợp nhu cầu của người dân.

Theo chủ đầu tư, bàn giao căn hộ mới chỉ là bước khởi đầu của hành trình xây dựng một cộng đồng cư dân tại KT Home. Sau khi cư dân nhận nhà, Ban Quản lý tòa nhà sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe ý kiến và chăm lo các hoạt động vận hành, qua đó từng bước hình thành môi trường sống văn minh, an toàn và gắn kết.

Đây cũng là yếu tố có ý nghĩa lâu dài đối với một dự án nhà ở xã hội. Giá trị của một nơi ở không chỉ nằm ở chất lượng căn hộ, mà còn được tạo nên từ hạ tầng, dịch vụ quản lý và môi trường sống mà cư dân cùng chung tay xây dựng.

Từ cột mốc bàn giao căn hộ kỹ thuật đợt 1, KT Home đang tiến thêm một bước trên hành trình hình thành cộng đồng cư dân mới.

Với chủ đầu tư, chiếc chìa khóa trao tay không khép lại một dự án, mà mở ra trách nhiệm mới trong việc đồng hành cùng cư dân, kiến tạo không gian sống ổn định, đoàn kết và tràn đầy niềm vui.

Dự án chung cư nhà ở xã hội Trung Lộc (KT Home) đang từng bước hoàn thiện, mở ra cơ hội an cư cho người dân. Ảnh: TL

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Kim Thi chia sẻ: Mỗi chiếc chìa khóa được trao đến tay khách hàng là một phần niềm tin và kỳ vọng mà chủ đầu tư có trách nhiệm gìn giữ.

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi chiếc chìa khóa trao tay hôm nay là niềm tin, sự kỳ vọng và thành quả lao động mệt mỏi của quý khách hàng. Để giữ trọn lời hứa về tiến độ và chất lượng, tập thể Địa ốc Kim Thi cùng các đơn vị nhà thầu đã làm việc không quản ngày đêm, vượt qua nhiều thách thức để đưa dự án về đích an toàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, ông Nguyễn Đình Dũng nhấn mạnh.



