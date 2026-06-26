Ladophar bị truy thu, xử phạt và tính tiền chậm nộp gần 1,6 tỷ đồng do vi phạm về thuế

Ladophar bị truy thu, xử phạt và tính tiền chậm nộp gần 1,6 tỷ đồng

Theo quyết định, Ladophar bị xác định có hai nhóm hành vi vi phạm.

Thứ nhất, doanh nghiệp kê khai sai nhưng không làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2024.

Thứ hai, công ty kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp tại các kỳ thuế tháng 3, 7, 8, 9, 10 và 12/2024; tháng 3, 4, 6 và 12/2025.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng kê khai thiếu số thuế TNDN phải nộp năm 2025 và thiếu số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp của các năm 2024 và 2025.

Với các vi phạm trên, cơ quan thuế xử phạt Ladophar tổng cộng 261,6 triệu đồng, gồm 6,5 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai không làm giảm số thuế TNDN phải nộp năm 2024 và gần 255,1 triệu đồng do kê khai sai làm thiếu số thuế phải nộp.

Bên cạnh tiền phạt, Ladophar còn bị truy thu gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế qua kiểm tra. Trong đó, thuế GTGT bị truy thu hơn 42,2 triệu đồng, thuế TNDN hơn 1,1 tỷ đồng và thuế TNCN gần 109,8 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải nộp 34,4 triệu đồng tiền chậm nộp tính đến ngày 15/6/2026. Đối với khoản tiền chậm nộp phát sinh sau thời điểm này, công ty có trách nhiệm tự tính và nộp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Ladophar gần 1,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Quý đầu năm khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 52% tài sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Ladophar ghi nhận doanh thu thuần đạt 59,8 tỷ đồng, giảm 1,7% so với mức 60,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 935 triệu đồng, giảm 7,8% so với mức hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Ladophar đạt 306,7 tỷ đồng, giảm khoảng 1 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 19,4 tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm. Doanh nghiệp đồng thời duy trì 10 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn dưới hình thức tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn vẫn ở mức rất cao, đạt 159,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 51,9% tổng tài sản, dù đã giảm khoảng 4,2 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng phải thu khách hàng giảm từ 54,5 tỷ đồng xuống còn 48,9 tỷ đồng. Khoản trước cho người bán tăng lên 118,8 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản trả trước cho CTCP ATG Planet 59,29 tỷ đồng; trả trước cho CTCP Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư 50,05 tỷ đồng.

Trong khi đó, hàng tồn kho tăng từ 55,4 tỷ đồng lên 57,6 tỷ đồng, tương đương tăng gần 2,1 tỷ đồng (3,9%), phản ánh lượng vốn tiếp tục nằm trong hàng hóa và nguyên vật liệu.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Ladophar giảm từ 116,2 tỷ đồng xuống 114,3 tỷ đồng, song vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lại tăng từ 56,9 tỷ đồng lên 61 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 4,1 tỷ đồng (7,2%).

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu gần như không biến động, đạt 192,43 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 946 triệu đồng, tăng từ 10,89 triệu đồng đầu năm nhờ khoản lợi nhuận tạo ra trong quý I.

Tại thời điểm tháng 4/2026, Ladophar có 2 cổ đông lớn gồm: CTCP Louis Holdings hiện nắm giữ 1.320.225 cổ phiếu LDP, tương ứng gần 7,05% vốn điều lệ; CTCP APC Holdings sở hữu 5.393.600 cổ phiếu, tương ứng gần 28,8% vốn và là cổ đông lớn nhất tại Ladophar.