Lãi bán niên của PNJ 'bốc hơi' 38% sau soát xét, gia đình Chủ tịch lập tức có động thái bơm vốn

Ngày 4/9, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố phương án vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng ngày, hai con gái bà Dung đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, với mục đích tạo nguồn tiền để bà Dung cho doanh nghiệp vay.

Theo công bố của PNJ, khoản vay từ Chủ tịch HĐQT được thực hiện dưới hình thức không có tài sản bảo đảm, với tổng hạn mức tối đa không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Việc giải ngân có thể được chia thành nhiều đợt, căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của PNJ và quyết định của Tổng Giám đốc tại từng thời điểm. Tổng giá trị các lần giải ngân không được vượt hạn mức nêu trên và loại tiền vay là VND.

Khoản vay có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Lãi suất do Tổng Giám đốc PNJ quyết định tại từng thời điểm, trên cơ sở tham chiếu lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

Cùng với thông tin về khoản vay, bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà - hai con gái của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Mục đích giao dịch được công bố là tạo nguồn vốn để bà Dung cho PNJ vay.

Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Thảo đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu PNJ do bà Thảo nắm giữ sẽ giảm từ hơn 18 triệu đơn vị, tương ứng 3,52% vốn, xuống còn hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,15% vốn.

Trong khi đó, bà Trần Phương Ngọc Hà đăng ký bán hơn 18 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu của bà Hà dự kiến giảm từ hơn 18,3 triệu đơn vị, tương ứng 3,59% vốn, xuống còn hơn 339.000 cổ phiếu, tương ứng 0,08% vốn.

Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/9 đến 10/10, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Như vậy, nguồn tiền thu được từ việc bán cổ phiếu của bà Ngọc Thảo và bà Ngọc Hà sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho PNJ thông qua khoản vay của bà Cao Thị Ngọc Dung.

PNJ cho biết, công ty và gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đã đạt thỏa thuận về việc cung cấp khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp. Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh PNJ đang triển khai quá trình tái thiết, tập trung củng cố nền tảng vận hành, nâng cao hiệu quả và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo PNJ, bà Cao Thị Ngọc Dung và gia đình tiếp tục là nhóm cổ đông lớn, đồng thời duy trì cam kết lâu dài với doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến khoảng 14h ngày 4/9, cổ phiếu PNJ giao dịch ở mức 40.050 đồng/cp, tăng 250 đồng, tương ứng 0,63% so với giá tham chiếu. Thanh khoản đạt hơn 7,34 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch khoảng 289 tỷ đồng.

Thông tin huy động vốn từ Chủ tịch HĐQT được công bố trong thời điểm PNJ vừa hoàn tất báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 sau soát xét.

Theo báo cáo, doanh thu thuần của PNJ đạt hơn 25.700 tỷ đồng, tăng gần 8.500 tỷ đồng, tương đương 49% so với cùng kỳ năm trước.

Trái với đà đi lên của doanh thu, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 728 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Kết quả này cũng thấp hơn đáng kể so với mức 1.184 tỷ đồng mà PNJ ghi nhận tại báo cáo tài chính tự lập trước đó, tương ứng giảm khoảng 38%.

Trước những thay đổi trên, PNJ đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Theo PNJ, việc lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% so với cùng kỳ xuất phát từ tác động tổng hợp của nhiều yếu tố.

Trước hết, doanh thu thuần trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ đóng góp của doanh thu vàng 24K. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu vàng 24K - dòng sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn - tăng cao hơn so với mảng bán lẻ trang sức, làm thay đổi cơ cấu doanh thu theo dòng hàng và kéo biên lợi nhuận gộp chung giảm so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, PNJ ghi nhận khoản trích lập dự phòng tổn thất ước tính phát sinh từ chính sách thu đổi đối với hàng hóa đã bán. Khoản dự phòng này gồm dự phòng cho giá trị hàng hóa khách hàng đã bán lại trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2026 đến ngày lập báo cáo soát xét 3/9/2026, cùng dự phòng cho các tổn thất ước tính có thể phát sinh trong tương lai liên quan đến chính sách thu đổi đối với hàng hóa đã bán trước đây.

Việc xác định khoản dự phòng được PNJ thực hiện dựa trên các thông tin sẵn có và những giả định được doanh nghiệp đánh giá là hợp lý nhất tại thời điểm lập báo cáo tài chính, đồng thời tham khảo diễn biến giá thị trường.

Các yếu tố được xem xét gồm giá trị trang sức và kim cương mua lại đã phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và dự kiến phát sinh trong tương lai; giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá; cùng mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính đối với từng nhóm hàng hóa.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ. PNJ cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc công ty tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động tối ưu chi phí trong năm 2026. Đồng thời, doanh nghiệp điều chỉnh các ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã được trích lập trong 6 tháng đầu năm, căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh cập nhật và các thông tin hiện có tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Ba khoản dự phòng được điều chỉnh sau soát xét

Ngoài việc giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm so với cùng kỳ, PNJ cũng làm rõ các yếu tố dẫn đến chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo tài chính tự lập và báo cáo sau soát xét.

Thứ nhất, công ty điều chỉnh giá trị dự phòng cho chi phí xử lý hàng mua lại, tương ứng với lượng tồn kho mua lại tại thời điểm ngày 30/6/2026.

Thứ hai, PNJ bổ sung dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi đối với giá trị hàng hóa mà khách hàng đã bán lại sau niên độ, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2026 đến ngày 3/9/2026.

Thứ ba, doanh nghiệp bổ sung dự phòng cho các tổn thất ước tính có thể phát sinh trong tương lai từ chính sách thu đổi đối với hàng hóa đã bán.

Cuối cùng, trên cơ sở cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các thông tin hiện có tại thời điểm lập báo cáo tài chính, PNJ điều chỉnh các ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã được trích lập trong 6 tháng đầu năm 2026.