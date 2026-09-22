Tài chính

Lãi suất tiền gửi VND bình quân cao nhất 8,1%/năm, lãi cho vay tiếp tục tăng

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Hạ Trang
22/09/2026 07:07 GMT +7
Lãi suất tiền gửi VND tại các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần trong tháng 8/2026 tăng ở một số kỳ hạn so với tháng trước, trong khi lãi suất cho vay bình quân cũng tăng.

Theo báo cáo “Diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 8/2026”, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản tiền gửi mới và cũ dao động từ 0,1% đến 8,1%/năm, tùy từng kỳ hạn.

Cụ thể, đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất bình quân ở mức 0,1-0,2%/năm.

Với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất bình quân ở mức 4,1-4,6%/năm.

Ở kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, lãi suất tiền gửi bình quân ở mức 6,5-8,0%/năm. Đối với kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng, mức lãi suất bình quân là 6,1-7,6%/năm.

Trong khi đó, với tiền gửi kỳ hạn trên 24 tháng, lãi suất bình quân ở mức 7,2-8,1%/năm.

Đối với USD, lãi suất tiền gửi của các tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Như vậy, trong các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên, tháng 8 ghi nhận mức lãi suất cao nhất bình quân lên tới 8,1%/năm, so với mức cao nhất 7,9%/năm của tháng trước.

Ở chiều cho vay, lãi suất VND bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ tăng từ mức 8,3-10,5%/năm trong tháng 7 lên 8,4-10,7%/năm trong tháng 8.

So với tháng trước, mức thấp nhất của khoảng lãi suất tăng 0,1 điểm phần trăm, trong khi mức cao nhất tăng 0,2 điểm phần trăm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,0%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 4%/năm.

Đối với USD, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1-5,4%/năm.

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