Lãi suất tiết kiệm 6 tháng áp sát 9%/năm, lộ diện hợp đồng cho vay lãi suất 9,6%/năm

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đang duy trì ở vùng cao khi nhiều ngân hàng đồng loạt niêm yết lãi suất từ 6%/năm trở lên cho kỳ hạn 6 tháng, trong đó không ít nhà băng đã vượt mốc 7%/năm. Bên cạnh lãi suất niêm yết, các chương trình cộng lãi suất cũng giúp mức sinh lời thực nhận lên tới 8-9%/năm.

Ngân hàng Á Châu (ACB) ghi nhận lãi suất tiết kiệm trực tuyến 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, áp dụng không kèm điều kiện.

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) với mức 7,05%/năm dành cho các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên; đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất áp dụng là 6,85%/năm.

Cùng niêm yết mức 7%/năm ở kỳ hạn này còn có Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), không yêu cầu điều kiện về số tiền gửi.

Nhiều ngân hàng khác cũng niêm yết lãi suất trên 6%/năm.

Nhóm lãi suất từ 6,8-6,9%/năm gồm PGBank và SaigonBank (6,9%/năm), Sacombank (6,8%/năm), BVBank (6,7%/năm), BAOVIET Bank (6,6%/năm), OCB (6,5%/năm) và Nam A Bank (6,4%/năm).

Trong khi đó, VPBank và VietABank cùng niêm yết 6%/năm; LPBank, NCB, SHB và Shinhan niêm yết mức 6,2%/năm.

Etime tổng hợp. Ảnh: AI

Trên thực tế, lãi suất tiết kiệm thực tế tại ngân hàng đang cao hơn đáng kể so với biểu lãi suất niêm yết công bố.

Chia sẻ với PV Etime/Dân Việt, nhân viên VPBank cho biết, ngân hàng đang triển khai biểu lãi suất thỏa thuận ở mức cao đối với khách hàng gửi số tiền lớn.

Theo đó, lãi suất áp dụng từ 7/7 với khách hàng gửi từ 300 triệu đồng là 8,6%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng. Mức lãi suất này tăng lên 8,7%/năm với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, 8,8%/năm đối với khoản từ 3 tỷ đồng, 8,9%/năm với khoản từ 10 tỷ đồng và đạt 9%/năm khi số tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.

Ở các kỳ hạn dài hơn từ 13-24 tháng, lãi suất dao động từ 7,9-8,2%/năm tùy theo quy mô tiền gửi.

Trong khi Techcombank cũng đang cộng thêm 0,8 điểm phần trăm đối với các khoản tiền gửi trực tuyến mở mới kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hằng tuần.

Ngân hàng số Cake hiện áp dụng mức lãi suất lên tới 8,9%/năm sau khi cộng ưu đãi 1,5 điểm phần trăm cho khách hàng mới hoặc khách hàng hiện hữu gửi từ 200 triệu đồng.



GPBank đang áp dụng biểu lãi suất dành cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6-12 tháng dao động từ 8,8-9%/năm, tùy theo quy mô tiền gửi.

Cụ thể, khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng được hưởng lãi suất 8,8%/năm; từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng là 8,9%/năm; từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng hưởng 8,9-8,95%/năm; còn các khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng được áp dụng mức 8,95-9%/năm.

Với 100 - 500 triệu đồng tiền gửi, ngân hàng chi trả tới 8,6%/năm - 8,7%/năm, cho kỳ hạn 6 tháng.

Mức lãi suất khoảng 8% - 8,5%/năm cũng xuất hiện tại một số ngân hàng tư nhân như TPBank, Vikki Bank, HDBank và MBV khi khách hàng áp dụng mã ưu đãi.

Trong hai ngày cuối tháng 6, Sacombank từng áp dụng mức lãi suất 8,8%/năm mà không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu.



Đáng chú ý, cuộc đua thị phần huy động không chỉ dừng lại ở các sản phẩm tiền gửi truyền thống. Tại một số chi nhánh NHTM cổ phần, giao dịch viên còn chủ động "mời" khách hàng chuyển dịch dòng tiền sang một hình thức "gửi tiết kiệm" dưới dạng Hợp đồng cho vay để hưởng lợi suất vượt trội.

Theo tư vấn, thay vì mở sổ tiết kiệm, khách hàng sẽ ký hợp đồng cho vay với một công ty (áp dụng cho khoản tiền từ 300 triệu đến dưới 30 tỷ đồng) để nhận mức lãi suất lên tới 7,5%/năm kỳ hạn 1 tháng; 8,7%/năm kỳ hạn 3 tháng; 9,6%/năm kỳ hạn 6 tháng và 9,7%/năm kỳ hạn 12 tháng. Sau thuế, mức lãi suất khách hàng được hưởng lên tới 9,22%/năm.

Bên cạnh huy động tiền gửi, các ngân hàng cũng đẩy mạnh phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn. Mặt bằng lãi suất trái phiếu ngân hàng đã tăng khoảng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV chấp nhận phát hành trái phiếu với lãi suất gần 8% hoặc trên 8%/năm, trong khi MB, OCB và VPBank huy động ở mức 8,3-8,6%/năm. Một số ngân hàng quy mô nhỏ thậm chí phát hành trái phiếu với lãi suất lên tới khoảng 9%/năm.

Ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho rằng các tổ chức tín dụng đang đối mặt với sự mất cân đối giữa cung và cầu vốn. Nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng, trong khi tốc độ huy động vốn không theo kịp tăng trưởng tín dụng, tạo áp lực lên bài toán cân đối nguồn vốn của các ngân hàng.



Trong bối cảnh đó, việc huy động vốn ngày càng trở nên khó khăn khi lượng tiền gửi từ người dân và hộ kinh doanh suy giảm, kéo theo chi phí vốn tăng lên và biên lãi ròng (NIM) của nhiều ngân hàng chịu áp lực thu hẹp.



Để thu hút dòng tiền, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất tiết kiệm, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.