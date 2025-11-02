Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tăng vọt lên 7,18%, áp lực lớn nhất cuối năm đến từ 18.000 tỷ trái phiếu bất động sản

Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa công bố báo cáo thị trường quý III/2025.

Báo cáo cho thấy, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cuối quý III/2025 tăng 6% so với thời điểm cuối 2024 lên 1,27 triệu tỷ đồng, tương đương 7,4% tổng dư nợ tín dụng của cả nền kinh tế.

Quy mô thị trường TPDN từ cuối năm 2023 đến nay không thay đổi nhiều, dao động quanh 1,2 triệu tỷ đồng.

Trong quý III/2025, có 10 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 20.380 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng giá trị phát hành; và 119 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 108.939 tỷ đồng, chiếm 84,2%.

Quy mô thị trường/GDP cuối quý III/2025 so với cuối 2024 giảm 0,5 điểm % so với quý trước xuống còn 10,2%.

Ngân hàng là nhóm ngành phát hành nhiều nhất trong quý III với 90.777 tỷ đồng, chiếm 70,2%. Bất động sản đứng thứ hai với 27.778 tỷ đồng, tương đương 21,5%.

Mặc dù giá trị phát hành quý III/2025 giảm so với cùng kỳ 2024, hoạt động phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm nhìn chung đã cải thiện so với năm ngoái, tăng 27% về giá trị.

Về kỳ hạn trái phiếu phát hành trong quý, 53% có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm. Kỳ hạn phát hành bình quân là 4.6 năm.

Về lãi suất, lãi suất phát hành bình quân quý này đạt 7,18%/năm, tăng 0,49%/năm so với quý trước và tăng 0,58%/năm so với cùng kỳ 2024. Mức tăng của lãi suất trung bình chủ yếu đến từ lãi suất phát hành nhóm ngân hàng tăng lên.

Cũng trong quý này, giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn là 93.295 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ 2024.

Giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn trong 3 tháng cuối năm 2025 là 48.080 tỷ đồng; trong đó 18.331 tỷ đồng là trái phiếu bất động sản, tương đương 38%; 29% là trái phiếu ngân hàng, trị giá 13.781 tỷ đồng.

Giá trị trái phiếu chậm trả lãi, gốc mới trong quý III/2025 ở mức 1.668 tỷ đồng, giảm 80% so với quý II/2025; hiện 639 tỷ đồng trái phiếu trong đó đã được thanh toán.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 392.080 tỷ đồng trong quý III/2025, bình quân đạt 6.126 tỷ đồng/ngày, tăng 15% so với quý II.

Phần lớn giá trị giao dịch thuộc về các trái phiếu của nhóm bất động sản và ngân hàng, lần lượt chiếm 38,6% và 36,6%.